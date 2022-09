Le vicende della soap opera Il Paradiso delle signore giunto alla sua settima stagione, non smettono di stupire. Nel corso degli episodi in onda dal 3 al 7 ottobre 2022, Gloria Moreau riuscirà a ottenere la grazia, mentre Marcello Barbieri troverà un nuovo mestiere grazie alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che sceglierà di supportarlo nella lunga scalata sociale.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 7/10: Vittorio amareggiato, Adelaide trova un lavoro a Marcello

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai Uno da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre come al solito dalle ore 16:05 circa, Vittorio non nasconderà la sua amarezza per non essere riuscito a riavere la direzione del grande magazzino: in particolare l’uomo si sentirà tradito da Adelaide e Matilde.

A proposito di quest’ultima, dirà alla parente di voler esercitare il suo ruolo di vice al circolo in totale indipendenza: la contessa di Sant’Erasmo accetterà la proposta della cognata di Marco ma in cambio dovrà eliminare Flora. La giovane Ravasi e Umberto inizieranno a essere turbati a causa di Matilde, che invece vorrà conquistarsi la fiducia di Vittorio.

A sorpresa Adelaide sceglierà di dare il suo supporto a Marcello, quando le dirà quali sono i suoi piani. La contessa di Sant’Erasmo metterà in atto una strategia a favore di Barbieri che purtroppo non avrà il risultato sperato: l’incontro con il banchiere Fumagalli prenderà una piega inaspettata. Non passerà molto però, per vedere Adelaide annunciare a Marcello che lavorerà con uno dei banchieri d’Italia più famosi.

Stefania delude Marco, Gloria può tornare in libertà

Intanto Veronica verrà rassicurata dalla figlia, quando avrà il timore che Ezio si dimentichi dell’anniversario del loro primo incontro: Gemma per non far rimanere delusa la madre chiederà aiuto alla sorellastra. Il signor Colombo preparerà proprio una sorpresa per la sua amata, contando sulla complicità di Gemma e Stefania.

Quest’ultima deluderà il fidanzato Marco, per il comportamento avuto al paradiso durante un’intervista in cui ha parlato del suo libro: Stefania troverà il modo per farsi perdonare dal suo amato, dopo essersi resa conto di aver sbagliato a non citarlo.

Mentre Veronica attenderà che la Sacra Rota annulli il matrimonio di Ezio, la giovane Colombo apprenderà tramite un telegramma che sua madre Gloria è libera di tornare in libertà.

Salvatore e Elvira vincono una gara, Vittorio rimane colpito da Matilde

Nel contempo Salvatore sarà deciso a vincere una crociera, con l’obiettivo di sorprendere la moglie Anna. Successivamente Irene dopo essersi procurata un infortunio per aver accettato di dare delle lezioni di twist al figlio di Agnese, proporrà a Elvira di accompagnare il barista siciliano alla gara. Quest’ultima cambierà idea grazie a Salvatore, dopo essere stata titubante con il timore di poter ricevere delle offese sul suo fisico: il marito di Anna e la nuova venere si porteranno a casa la vittoria.

Intanto Clara farà dei salti di gioia, quando apprenderà da Armando che la sua bicicletta è stata sistemata da Alfredo. I bozzetti di Maria faranno colpo su Matilde quando li farà vedere a Paola, mentre Flora non apprezzerà.

Quest’ultima si vedrà costretta a rivolgersi alla parente di Adelaide, per trovare un tessuto particolare per la collezione del paradiso: a risolvere questo problema sarà proprio Matilde, e Vittorio non potrà che rimanere colpito quando apprenderà del gesto della stessa grazie a Marco.