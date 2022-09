Nikita Pelizon è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Modella e influencer, è nota al pubblico televisivo per aver partecipato alla nona edizione di Pechino Express. Nel suo passato c'è anche una partecipazione a Temptation Island e a Ex on the beach, insieme all'ex fidanzato Matteo Diamante.

Quanti anni Nikita Pelizon? Carta d'identità

Nome e cognome: Nikita Pelizon

Luogo di nascita: Trieste

Data di nascita: 20 marzo 1994

Età: 28 anni

Peso: non disponibile

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: influencer e modella

Segno zodiacale: Pesci

La carriera da modella e il successo a Pechino Express

Nikita Pelizon, all'età di 18 anni, si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera da modella.

La prima collaborazione importante arriva quando diventa testimonial di una nota compagnia telefonica.

Successivamente iniziano le prime apparizioni in tv. Partecipa a Temptation Island nella veste di tentatrice ed entra nel cast di Ex on the beach. Il successo, però, arriva nel 2022, quando in coppia con Helena Prestes partecipa a Pechino Express: insieme compongono la coppia "Italia-Brasile".

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon?

Al momento non è noto se la modella abbia un ragazzo oppure no, ma in passato è stata fidanzata con Matteo Diamante, ex concorrente dell'Isola dei famosi. Dopo la rottura, insieme hanno partecipato al reality di Mtv Ex on the beach. Il format del programma prevede che un gruppo di single venga isolato in una località esotica per conoscersi e magari trovare un nuovo amore, ma la convivenza viene minacciata dall'arrivo degli ex, pronti a scombinare i piani.

In questo caso Matteo era nel gruppo dei single, mentre Nikita era la ex che doveva "portare scompiglio".

Nikita Pelizon su Instagram

Nikita Pelizon ha un profilo Instagram seguito da 123.000 follower. Sui social è molto riservata in merito alla sua vita privata, per questo motivo pubblica maggiormente post o storie riguardanti il suo percorso professionale.

La passione per lo sport e altre curiosità

La modella è una grande appassionata di sport e nel tempo libero pratica regolarmente CrossFit e kickboxing.

Nella sua carriera televisiva ha anche partecipato al programma Veline ed è stata guest star in una puntata della fiction Don Matteo.

Il video della partecipazione a Pechino Express

La modella, insieme alla collega Helena Prestes, ha partecipato all'edizione 2022 di Pechino Express. La loro squadra era denominata Italia-Brasile, per via delle origini delle due ragazze. Per un soffio non sono riuscite a qualificarsi per la finale: si sono piazzate al quarto posto.