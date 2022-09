Come va a finire Terra Amara su Canale 5? Cosa succede nell'atteso finale della soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano?

È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della serie che, giorno dopo giorno, appassiona un numero sempre più elevato di spettatori.

I colpi di scena non mancheranno, dato che nel finale di sempre della soap, Zuleyha si ritroverà a dover fare i conti con un nuovo lutto che segnerà profondamente la sua vita e si ritroverà così di nuovo sola.

Zuleyha ritrova la felicità con Hakan: come finisce Terra Amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara su Canale 5, rivelano che la protagonista della soap opera ritroverà la serenità e il sorriso al fianco di Hakan.

Dopo la morte di Yilmaz e successivamente anche quella di Demir, Zuleyha incontrerà un altro uomo che saprà ridarle il sorriso e la serenità che cercava da tempo.

Eppure, anche questo amore, non durerà a lungo dato che ben presto si arriverà ad un finale a dir poco tragico. Hakan verrà brutalmente assassinato e il suo corpo senza vita verrà ritrovato proprio dalla sua amata Zuleyha.

Le anticipazioni turche sul finale di Terra Amara rivelano che la protagonista della soap si metterà subito all'opera per cercare di smascherare i responsabili di quanto è accaduto e, alla fine, riuscirà a fare in modo di consegnarli nelle mani della giustizia.

Behice e Abdulkadir condannati, poi il dramma: come finisce Terra Amara

Dietro la morte di Hakan si cela lo zampino di Behice e Abdulkadir che, subito dopo aver commesso questo atroce omicidio, proveranno a scappare via dalla città per non destare sospetti.

Eppure, i loro tentativi di farla franca alla giustizia, non serviranno dato che Zuleyha riuscirà a stanarli e a far sì che i due paghino per quanto hanno fatto.

Il verdetto finale per la coppia di assassini sarà molto amaro: Behice verrà condannato all'ergastolo mentre Abdulkadir verrà condannato alla pena di morte.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Abdulkadir verrà coinvolto in una rissa che scoppierà all'interno del carcere dove verrà trasferito. L'uomo verrà ucciso in prigione e per lui non ci sarà nient'altro da fare se non accertarne il decesso.

Zyuleyha resta sola e senza amore: come finisce Terra Amara su Canale 5

Di conseguenza, il finale di Terra Amara si preannuncia particolarmente amaro per la bella Zuleyha , la quale si ritroverà sola dopo la morte del grande amore della sua vita, col quale aveva sperato di poter trascorrere il resto dei suoi giorni dopo tanti momenti di sofferenza.

La donna, da questo momento in poi, preferirà non unirsi sentimentalmente con nessun altro uomo: preferirà concentrarsi solo su sé stessa e sui suoi figli, ai quali intenderà donare tutto il suo amore e prendersene cura fino alla fine dei suoi giorni.

Zuleyha deciderà di attivarsi anche nel sociale e deciderà di compiere delle opere di bene per la sua comunità, tanto da diventare una delle donne più apprezzate e amate di sempre di Cukurova.