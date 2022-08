Le nuove puntate turche di Terra Amara promettono colpi di scena. Le anticipazioni della soap rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di affrontare un triste e doloroso lutto che segnerà profondamente la sua esistenza.

La donna, dopo aver lottato a lungo per riuscire a vivere la sua storia d'amore con Yilmaz, si ritroverà a fare i conti con un destino a dir poco beffardo e crudele, il quale si divertirà a prendersi gioco della coppia di amanti.

Yilmaz e Zuleyha felici insieme: anticipazioni Terra Amara puntate turche

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha riuscirà a ottenere il divorzio da Demir.

Dopo aver lottato con tutte le sue forze, la donna farà sì che suo marito la lasci libera di vivere la sua storia d'amore con Yilmaz.

I due intraprenderanno un nuovo percorso di vita insieme e, nel corso delle prossime puntate della soap opera turca, decideranno anche di pensare al loro futuro.

Per Yilmaz e Zuleyha ci sarà il trionfo dell'amore, che li porterà a sentirsi liberi di vivere la loro relazione.

La morte di Yilmaz spiazza Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Tutto procederà per il verso giusto, fino a quando Yilmaz non riceverà una chiamata inaspettata: suo figlio ha avuto un incidente e l'uomo si metterà subito in macchina per raggiungerlo in ospedale e capire l'entità della situazione.

Il destino, però, sarà estremamente beffardo e crudele. Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che Yilmaz sarà protagonista di un terribile incidente stradale.

Le sue condizioni di salute appariranno fin dal primo momento particolarmente gravi al punto che, una volta giunto in ospedale, i medici riterranno necessario sottoporlo a un delicato intervento di chirurgia, col quale spereranno di potergli salvare la vita da quella che sembrava essere una morte annunciata.

La confessione di Yilmaz a Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Eppure l'esito finale di questo intervento non riuscirà a dare gli effetti sperati. Le anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che l'uomo morirà dopo questo delicato intervento e il suo addio lascerà in un mare di disperazione la sua amata Zuleyha e tutti i suoi cari, tra cui suo figlio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate previste su Canale 5, rivelano che prima della morte, Yilmaz deciderà di riappacificarsi con Demir e, soprattutto, farà una confessione importante a Zuleyha.

L'uomo deciderà di aprire il suo cuore alla donna che ha sempre amato più della sua stessa vita e ammetterà che è e resterà sempre la più importante per lui.

In questo modo l'uomo lascerà intendere che pure nel periodo in cui sono stati costretti a stare distanti l'uno dall'altro per colpa di Demir, lui non ha fatto altro che amarla, considerandola sempre la donna più importante della sua esistenza.