Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 5 al 9 settembre 2022? Le anticipazioni riguardanti la soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che Yilmaz si ritroverà coinvolto in un terribile e spaventoso incidente stradale, il quale rischierà di compromettere la sua vita.

Spazio anche alle vicende di Sabahattin che, in questi nuovi episodi della soap opera turca, scoprirà la verità sul tradimento di sua moglie e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Sabahattin smaschera sua moglie: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara in programma nella settimana 5-9 settembre in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Sabahattin dopo essere entrato in possesso delle foto di sua moglie in compagnia di Veli, deciderà di farle stampare.

A quel punto l'uomo presenterà il conto alla diretta interessata. Sermin si ritroverà messa nei guai dal marito stesso, il quale ha ormai scoperto tutta la verità su quanto sta succedendo alle sue spalle e non la prenderà per niente bene.

La reazione di Sabahattin sarà particolarmente dura: l'uomo chiederà il divorzio a Sermin, confermando così la sua intenzione di voler mettere una pietra sopra a quello che è stato il loro matrimonio.

Una decisione che porterà a termine fino in fondo oppure Sermin saprà riconquistarlo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Demir e Yilmaz ai ferri corti: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda nella settimana 5-9 settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova resa dei conti che avrà come protagonisti Yilmaz e Demir.

Questa volta, il marito di Zuleyha apparirà a dir poco spietato, dato che il suo obiettivo sarà quello di uccidere il suo nemico e avversario.

La situazione tra i due rischierà di assumere una piega del tutto inaspettata, al punto che Zuleyha si ritroverà costretta a dover intervenire in prima persona per evitare il peggio.

Eppure, qualche ora più tardi, si verificherà un episodio a dir poco tragico.

Gli spoiler delle nuove puntate di Terra Amara previste su Canale 5 fino al 9 settembre 2022, rivelano che Yilmaz si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente stradale.

Yilmaz in gravi condizioni: anticipazioni Terra Amara 5-9 settembre

A ritrovare il corpo privo di sensi dell'uomo sarà Fekeli, il quale darà subito l'allarme e farà in modo che Yilmaz possa essere trasportato in ospedale al più presto.

Fekeli avrà subito dei sospetti nei confronti di Demir, arrivando ad ipotizzare che possa essere stato proprio lui ad aver messo in pericolo la vita dell'uomo.

I conoscenti di Yilmaz passeranno dei giorni di grande apprensione: l'uomo si ritroverà in coma, in gravi condizioni, intento a lottare tra la vita e la morte.

Alla fine, però, tutto andrà nel migliore dei modi e riuscirà a risvegliarsi. Tornato in piena attività, Yilmaz deciderà di candidarsi come Presidente della Camera di Commercio di Cukurova.