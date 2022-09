Come finisce Un altro domani e cosa succede nelle ultime puntate della soap opera con protagonisti Carmen e Kiros? Questa è la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della serie che prosegue nella fascia del daytime di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che Carmen si ritroverà messa nei guai da Patricia e, proprio per questo motivo, la sua relazione con Kiros subirà una clamorosa battuta d'arresto e andrà incontro ad un triste e fatale destino.

Carmen scopre chi ha tolto la vita a sua madre: come finisce Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Un altro domani in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Carmen si ritroverà a dover affrontare il lutto legato al decesso di sua mamma Ines.

La scomparsa della donna spingerà Carmen a indagare sul vero colpevole che le ha tolto per sempre la sua adorata mamma e, finalmente, scoprirà che si tratta di Patricia.

Intenzionata ad affrontarla in prima persona, ecco che Carmen si dirigerà a casa della donna per vendicarsi ed eliminarla, ma ci sarà un intoppo. Victor si intrometterà nello scontro tra le due donne e, alla fine, sarà lui ad avere la peggio, dopo il colpo di arma da fuoco sparato da Carmen.

Patricia mette nei guai Carmen: come finisce la soap Un altro domani

La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: le anticipazioni su come finisce Un altro domani rivelano che Patricia farà di tutto per mettere nei guai la sua nemica e fare in modo che paghi dopo aver tolto la vita a Victor.

In questo modo, Patricia spererà di allontanare i sospetti dal suo conto e quindi di non finire nei guai a sua volta per aver spezzato la vita ad Ines.

Le indagini, però, arriveranno ben presto ad un punto di svolta importante: la polizia, infatti, farà arrestare Patricia in quanto scoprirà che è stata realmente lei a causare la scomparsa di Ines e, al tempo stesso, si metterà anche sulle tracce di Carmen perché responsabile della dipartita di Victor.

Triste destino per Carmen e Kiros: come finisce Un altro domani su Canale 5

Un duro colpo per Carmen che, a questo punto, deciderà di darsi alla fuga. Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera Un altro domani, rivelano che piuttosto di finire in prigione, la donna preferirà scappare via e procurarsi dei documenti che le permettano di avere una nuova identità.

In questo modo inizierà la fuga disperata della donna che, a sua volta, sarà costretta a dire addio per sempre al suo amato Kiros. Il finale della soap, infatti, sarà amaro per la coppia: Carmen e Kiros andranno incontro a questo triste e fatale destino che li porterà a salutarsi per sempre, l'una lontano dall'altro.