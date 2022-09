L'appuntamento con Un altro domani è confermato nella settimana che va dal 19 al 23 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Victor continuerà a fare del suo meglio per occuparsi della fabbrica.

Intanto, tra Sergio e Julia, ritornerà di nuovo il sereno mentre Patricia si interesserà al mistero delle casse che verranno caricate segretamente sul camion della fabbrica.

Victor in difficoltà: anticipazioni Un altro domani 19-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani, previste nella settimana 19-23 settembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Victor continuerà ad impegnarsi e a fare del suo meglio per cercare di far andare tutto nel migliore dei modi in fabbrica.

Tuttavia, malgrado gli sforzi dell'uomo, le cose non sembreranno andare proprio nel verso giusto. Nel frattempo, Ventura deciderà di introdurre Angel nel mondo degli uomini d'affari.

Occhi puntati anche su Sergio e Julia: gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che, dopo aver scelto di divorziare, i due si ritroveranno ad andare d'accordo più di prima.

Ormai, dopo aver raggiunto la decisione di prendere due strade differenti, smetteranno di litigare e appariranno ancora più legati di prima.

Sergio e Julia di nuovo vicini: anticipazioni Un altro domani 19-23 settembre

Le anticipazioni di Un altro domani fino al 23 settembre 2022 rivelano che, dopo il divorzio, Sergio e Julia decideranno di continuare a coltivare i loro sentimenti, provando a non farsi notare dalle persone che gli stanno intorno e cercando di proteggersi anche dalle malelingue.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola in onda su Canale 5, ci sarà spazio anche per le vicende di Patricia, la quale sarà particolarmente colpita dal fatto che alcune casse vengano caricate di nascosto sui camion della fabbrica.

A questo punto, quindi, ecco che Patricia deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa sta accadendo e così chiederà a Mabale di far luce su quelle casse e di riferirle quale sia il contenuto che viene trasportato in gran segreto.

Patricia indaga sulle casse misteriose: anticipazioni Un altro domani 19-23 settembre

Le anticipazioni di Un altro domani rivelano che, il mistero delle casse diventerà sempre più intricato, dato che non sarà affatto semplice riuscire a scoprire cosa c'è nascosto all'interno.

Spazio anche alla nuova collaborazione tra Angel e Ventura: quest'ultimo affiderà al giovane ragazzo una valigetta e gli chiederà di non perderla mai di vista. Per quale motivo? Cosa si nasconde in quella valigetta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera Mediaset.