Le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo ottobre rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena che avranno come protagonisti i protagonisti della storica trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.

Spazio al ritorno in studio della dama Isabella Ricci assieme a suo marito in qualità di ospiti, così come ci sarà spazio per l'arrivo di Roberta Di Padua, la quale accetterà di rimettersi di nuovo in gioco nel trono over.

Occhi puntati anche sulle vicende di Ida Platano, la quale arriverà a prendere una decisione del tutto inattesa in merito al suo rapporto con Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua torna in studio: anticipazioni Uomini e donne ottobre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda ad ottobre su Canale 5, rivelano che tra i protagonisti del trono over non mancheranno i litigi e le discussioni in studio.

E' questo il caso di Ida che si ritroverà ai ferri corti con il suo ex Riccardo ma anche Armando che arriverà a dibattere animatamente in studio con il cavaliere Alessandro.

E, a proposito di quest'ultimo, sarà protagonista di un avvicinamento del tutto inaspettato con una dama storica del trono over, che tornerà in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza.

Trattasi di Roberta Di Padua, la quale rimetterà piede in studio e si ritroverà ad essere "corteggiata" da Alessandro.

Il ritorno di Isabella Ricci: anticipazioni Uomini e donne ottobre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che i due saranno anche protagonisti di un'uscita fatta insieme, la quale però non darà i frutti sperati.

Alla fine, infatti, i due decideranno di chiudere la loro frequentazione e quindi di interrompere la conoscenza, evitando di andare avanti inutilmente.

Roberta, però, nonostante l'addio con Alessandro continuerà a far parte del cast del trono over.

Spazio anche al ritorno in studio di uno dei volti più amati della trasmissione: trattasi della dama Isabella Ricci, la quale tornerà in trasmissione per fare un resoconto dei primi mesi di matrimonio al fianco di Fabio.

Ida Platano chiude con Riccardo: anticipazioni Uomini e donne ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per una importante novità legata al percorso di Ida Platano.

L'inizio di questa stagione non è stato per niente facile per la dama siciliana, che si è ritrovata a confrontarsi con il suo ex Riccardo.

Ebbene, dopo settimane di tira e molla, ecco che Ida Platano accetterà di mettere una pietra definitiva a questa storia.

La dama, infatti, nel corso di una delle ultime registrazioni trasmessa ad ottobre in televisione, annuncerà di voler mettere una pietra sopra a questa storia e quindi di essere intenzionata a chiudere definitivamente con il cavaliere.