Si è raccontato a cuore aperto Costantino Vitagliano in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. Colui che può essere definito come il tronista più famoso di Uomini e donne oggi vive lontano dai riflettori ma ha avuto un periodo di popolarità durato circa un decennio e iniziato proprio a seguito della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Soldi, belle donne, lusso e ogni bene materiale: Costantino non si è fatto mancare nulla mentre era sotto la guida di Lele Mora, poi le cose sono velocemente cambiate. Ma Vitagliano, oggi 48 anni, ha raggiunto il suo equilibrio e anche se non disdegna il piccolo schermo sa che le cose negli anni sono molto cambiate.

Gli anni di Vitagliano dopo Uomini e Donne

Costantino ha raccontato di sé e della sua vita facendo un lungo excursus su ciò che ha vissuto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha iniziato come corteggiatore. Disse no quando la tronista del tempo lo scelse per uscire da fidanzati dalla trasmissione e così si sedette sul trono più famoso della tv italiana, e questa mossa aprì a Vitagliano le porte dello showbiz. "Sapevo vendermi molto bene", ha dichiarato l'ex tronista che ha aggiunto a proposito del suo periodo d'oro che è riuscito a fatturare un milione di euro in un solo anno. Costantino si comportava in modo tale da soddisfare i requisiti necessari per alzare gli ascolti.

"Ho sofferto di attacchi di panico" , ha proseguito Costantino che ha guadagnato tanto in quel periodo ma a fronte di impegni di lavoro tali che non gli consentivano più di vivere serenamente.

Infatti, lo stress lo ha travolto: la mente non ha retto aalla pressione a cui era sottoposto in quel periodo. "Poi è venuto giù il castello" , ha continuato Vitagliano facendo riferimento all'arresto di Mora, a seguito del quale la sua presenza era richiesta sempre meno.

La consapevolezza di Costantino

Dicendosi dispiaciuto per ciò che è accaduto a Manuel Vallicella, Costantino ha affermato di non seguire più le vicende di Uomini e Donne, mondo dal quale ormai si sente molto lontano.

"Ora si inventano tronisti senza aver fatto nulla prima", ha proseguito l'ex tronista che invece aveva già lavorato molto prima di arrivare in trasmissione, svolgendo diverse mansioni. Costantino, il quale usa ancora la sua immagine per lavoro se serve ma in modo diverso rispetto al passato, è giunto alla conclusione che il mondo vissuto da lui ad oggi non esiste più.

Dalle parole di Costantino traspare un equilibrio raggiunto e la consapevolezza che: "Non c’è posto per quelli come me in tv", conclude Vitagliano.