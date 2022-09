Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 5 ottobre ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera pomeridiana. A tal proposito, Salvatore si avvicinerà a Elvira e userà la dolcezza per confortare la Venere. Nel frattempo, una troupe Rai arriverà al negozio di moda milanese per intervistare Stefania. Ezio, invece, organizzerà una sorpresa a Veronica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5/10: Salvatore usa la dolcezza con Elvira

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore si avvicinerà a Elvira.

Il barista della caffetteria e la Venere dell'atelier avranno modo di trascorrere del tempo insieme perché dovranno partecipare a una gara di ballo di twist. Prima di gareggiare nella competizione di danza, la commessa del negozio di moda milanese sarà giù di morale per via del suo aspetto fisico. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 5 ottobre della fiction di Rai 1 rivelano che Salvatore userà la dolcezza per consolare Elvira.

Il Paradiso delle signore, trama 5/10: Salvatore ed Elvira vincono la gara di ballo

Nonostante le remore di Elvira, Salvatore e la Venere riusciranno a partecipare alla gara di ballo. La commessa de Il Paradiso delle signore metterà da parte le insicurezze sul suo aspetto fisico e gareggerà con il giovane Amato.

Dopo l'evento, la coppia tornerà vittoriosa, perché si aggiudicheranno la competizione. Le anticipazioni della puntata del 5 ottobre de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore e Elvira vinceranno e arriveranno insieme alla Caffetteria. Al momento, però, non è chiaro se la coppia incontrerà qualcuno nel locale di Amato o se resteranno soli al bar.

Il Paradiso delle signore, puntata 5/10: la Rai arriva al negozio per intervistare Stefania

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 5 ottobre, la Rai arriverà al negozio per intervistare Stefania. Dopo avere scritto il libro per tentare di fare scarcerare sua mamma, l'emittente televisiva nazionale andrà all'atelier milanese per fare delle domande alla giovane Colombo.

Inoltre, nell'episodio verranno trattate le vicende di Ezio che vorrà fare una sorpresa a Veronica per il loro anniversario. Per riuscire nel suo intento, il direttore commerciale avrà bisogno dell'aiuto e della complicità di Stefania e di Gemma. Al momento, non è ancora chiaro cosa architetterà il papà della giornalista per sorprendere la sua compagna. Clara, invece, riceverà la sua bicicletta sistemata e rimessa a nuovo. Le anticipazioni della fiction pomeridiana rivelano che Boscolo scoprirà da Armando che il merito del lavoro sarà di Alfredo.