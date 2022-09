Ha riaperto i battenti da una settimana Uomini e donne: presenza fissa del dating show, ormai da 13 anni è Gemma Galgani. Con le sue storie d'amore, la dama torinese ha appassionato il pubblico di Canale 5. Indimenticabile la passione vissuta con Giorgio Manetti che ha tenuto banco per più di una stagione del programma interessando i telespettatori di ogni età. Ma quest'anno le cose per Gemma potrebbero essere diverse: intervistata dal settimanale Nuovo, Galgani ha svelato di essere predisposta ad innamorarsi nuovamente. Inoltre, la dama ha promesso a Maria De Filippi che supererà ogni ostacolo pur di trovare l'uomo giusto per lei.

La promessa di Gemma a Maria

"Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. Lo prometto a Maria" , ha detto Gemma durante l'intervista rilasciata al giornale diretto da Riccardo Signoretti. La dama del trono over ha tutte le intenzioni di innamorarsi e per farlo si è detta pronta a tenersi lontana da situazioni ambigue. Quest'anno, le ricerche della settantaduenne sono tutte volte ad individuare chi tra i parterre maschile del dating show nutre un reale interesse per lei, che vada oltre la voglia di farsi notare in tv.

Che questa stagione sia quella giusta per Gemma per trovare l'amore ed uscire dal programma? Ancora è troppo presto per dirlo, ma di certo a Galgani non dispiacerebbe seguire le orme di Isabella Ricci, che approdata al dating show in tempi molto brevi ha conosciuto Fabio Mantovani con cui è convolata a nozze.

Frattanto, Gemma ha raccontato di aver vissuto un'estate molto piacevole, tra vacanze, alcune delle quali anche con Ida Platano, e rientro nella sua Torino, dopo due anni passati a Roma per via della pandemia che le impediva di spostarsi per le registrazioni.

Galgani pronta a trovare l'amore vero

Adesso per Gemma è tempo di tornare a cercare l'amore: nello studio di Uomini e Donne ormai la dama si sente a casa e al sicuro.

"Maria è una donna straordinaria e la sua presenza mi rassicura molto", ha detto Galgani ribadendo un'immensa stima per la padrona di casa. De Filippi, infatti, in più di un'occasione con le sue osservazioni acute ha fatto aprire gli occhi alla torinese che, spesso presa dal suo inguaribile romanticismo, non si rendeva conto di chi aveva davvero davanti.

"Nel programma seguirò il mio cuore", ha poi aggiunto Gemma che però vuole costruirsi una corazza per restare lontana dai 'finti corteggiatori' che negli anni non sono purtroppo mancati. Si prospetta per lei una stagione ricca di appuntamenti ed esterne: le porte del cuore di Gemma sono aperte, ma soltanto per coloro realmente interessati a lei.