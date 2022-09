Francesco Totti rompe il silenzio su Ilary Blasi dopo la fine del loro matrimonio. L'ex capitano della Roma a distanza di un po' di settimane dalla fine di questa storia di cui si è tanto parlato sui giornali e in televisione per tutta l'estate, ha voluto far chiarezza su quanto è accaduto.

Totti ha fornito la sua versione dei fatti, svelando di non essere stato lui ad aver tradito per primo e di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare dell'ormai ex moglie, tali da portarlo a capire che c'era una terza persona nella sua vita.

La verità di Francesco Totti dopo l'addio con Ilary Blasi

Nel dettaglio, intervistato dal Corriere della Sera, Francesco Totti ha voluto dire la sua sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, ammettendo di essere stufo delle tante indiscrezioni e delle voci che sono uscite in queste settimane sul suo conto.

L'ex numero 10 della Roma ha svelato di non essere stato lui a tradire per primo, bensì che a settembre dello scorso anno, gli sono arrivate delle voci secondo cui sua moglie potesse avere un altro uomo.

"Non sono stato io a tradire per primo", ha ammesso Francesco Totti in merito alla fine del suo chiacchieratissimo matrimonio con la conduttrice de L'Isola dei famosi.

'Ho trovato i messaggi', rivela Totti su Ilary

"Mi pareva impossibile, invece ho trovato i messaggi", ha svelato Totti aggiungendo che seppur non l'avesse mai fatto prima si è ritrovato a spiare nel cellulare di Ilary Blasi dove ha scoperto che effettivamente c'erano dei messaggi compromettenti.

"Qualcosa tipo: vediamoci in hotel, no è più prudente da me": sarebbe questo il contenuto dei messaggi compromettenti che Totti avrebbe trovato sul telefono cellulare di sua moglie.

Un duro choc per l'ex calciatore che, in un primo momento, ha svelato di aver preferito tenere tutto per se stesso e non ha confessato a nessuno quanto avesse scoperto.

"Soffrivo come un cane", ha ammesso Totti che in questa prima intervista post separazione da Ilary ha anche confermato la sua nuova relazione con Noemi Bocchi, rivelando che la loro relazione è cominciata dopo lo scorso Capodanno.

'Vacanza pagata da me', Totti sbotta contro Ilary Blasi

L'ex calciatore della Roma ha aggiunto che, in questi mesi, ha provato a cercare anche un accordo con la sua ormai ex moglie per evitare di finire in tribunale, ma così non è stato.

"Le ho proposto di dividere la casa, ma niente da fare. Vuole restare soltanto lei", ha rivelato Totti aggiungendo che successivamente Ilary è partita in Tanzania con sua sorella e non ha più avuto modo di parlarle.

"Una vacanza pagata da me", ha sottolineato l'ex pupone della Roma aggiungendo che la mamma dei suoi figli gli avrebbe portato via anche una collezione di orologi preziosi.

"Mi rifiuto di pensare che sia una questione di soldi. Semmai, è un dispetto", ha ammesso Totti.