Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 19 settembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Roberto e Marina. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che una nuova tragedia sconvolgerà Palazzo Palladini e qualcuno ce l’avrà a morte con loro. Nel frattempo, Michele sarà ancora in compagnia di Fabiana e Guido sarà compiaciuto della cosa. Mariella, invece, consolerà Sasà, ma qualcuno, ancora ignoto, penserà che fra i due vigili sia in corso un flirt.

Un posto al sole, trama 19/9: Roberto e Marina in pericolo di vita

L’idillio che stanno vivendo Roberto e Marina sembrerebbe destinato a finire. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, gli ex coniugi Ferri avevano avuto un ritorno di fiamma e avevano archiviato le loro precedenti relazioni. Pertanto, il papà di Filippo aveva chiuso la storia con Lara Martinelli, mentre Giordano aveva messo fine al suo matrimonio con Fabrizio Rosato. La convivenza dei due imprenditori era iniziata bene ma, la misteriosa Lia Longhi aveva chiesto ospitalità ai suoi datori di lavoro e aveva iniziato a lavorare da loro, pur non essendo stata mandata dall'agenzia. Le anticipazioni dell’episodio del 19 settembre rivelano un colpo di scena che scuoterà Palazzo Palladini.

In particolar modo, Roberto e Marina saranno in pericolo di vita.

Un posto al sole, episodio 19/9: qualcuno, ancora ignoto, ce l’ha a morte con Roberto e Marina

Nel dettaglio, a Palazzo Palladini accadrà un episodio grave, che metterà in pericolo Roberto e Marina. Al momento, non è ancora trapelato un dettaglio ulteriore su cosa accadrà agli ex coniugi Ferri.

Le uniche informazioni trapelate in rete sulla puntata di Un posto al sole di lunedì 19 settembre annunciano che ci sarà apprensione e ansia per quello che succederà. Inoltre, a causa della gravità della cosa, la polizia arriverà dai due imprenditori e inizierà ad indagare, cercando chi sia il colpevole. Purtroppo, però, non sono stati diffusi ulteriori indizi e non è ancora emerso un dettaglio che faccia capire se Lia Longhi l’artefice di tutto.

Un posto al sole, puntata 19/9: Michele frequenta Fabiana, Mariella consola Sasà

Nel frattempo, durante la puntata del 19 settembre, verranno trattate le vicende di Michele, che continuerà a frequentare Fabiana e Guido sarà compiaciuto della cosa. I due giornalisti si incontreranno in occasione del giorno di San Gennaro. Inoltre, nell’episodio ci sarà spazio per Mariella, che consolerà Sasà, ancora triste per Bruno e il vigile penserà che Sarti non l’abbia mai amato. Purtroppo, però, qualcuno noterà la vicinanza fra Altieri e il suo collega e fraintenderà la cosa. Al momento non è ancora chiaro chi possa immaginare che la signora Del Bue possa tradire suo marito con Cerruti.