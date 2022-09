Luca Salatino sta facendo una "strage di cuori" da quando ha messo piede nella casa del GF Vip. Dopo Alberto De Pisis, anche Elenoire Ferruzzi ha palesato l'interesse che sta iniziando a provare per il bel tronista di Uomini e Donne. La poliedrica artista, poi, ha detto che non le importa se il romano è innamorato, perché a lei piace e non vuole fare nulla per nasconderlo.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Forse un po' a sorpresa, è Luca Salatino il concorrente del GF Vip 7 che sta attirando l'attenzione dei compagni d'avventura single.

Se Alberto De Pisis ha ammesso con un po' di timidezza che il romano rispecchia il suo prototipo di uomo ideale, un'altra vippona si è lasciata andare a commenti più diretti sul bel tronista.

Quando le è stato chiesto se è davvero Antonino Spinalbese l'inquilino che l'ha colpita sin dall'inizio sia fisicamente che caratterialmente, Elenoire ha detto: "No a me non piace lui, mi piaci tu e basta".

Ferruzzi si è rivolta direttamente al protagonista di Uomini e Donne e l'ha messo in imbarazzo quando ha palesato il suo interesse davanti a tutti gli altri.

A chi le ha ricordato che Luca è fidanzato con Soraia e prova un forte sentimento per lei, la "star" del web ha detto: "Non me ne può fregare di meno se è innamorato, anzi per me non è innamorato per niente".

Le prime lacrime del GF Vip 7

A tre giorni dall'inizio della nuova edizione del GF Vip, dunque, Luca ha già fatto breccia nel cuore di due persone: sia Alberto che Elenoire hanno ammesso di trovare interessante il romano che è stato lanciato nel mondo dello spettacolo da Maria De Filippi.

Il "conteso" Salatino, però, è fidanzatissimo e già al primo giorno di "reclusione" nella casa ha versato copiose lacrime pensando a Soraia Cerruti, la ragazza che ha scelto a Uomini e Donne pochi mesi fa e con la quale sta progettando il futuro.

In pochi si aspettavano che la coppia nata nel dating-show durasse e soprattutto che tra i due giovani sbocciasse un amore così forte, ma i fatti dimostrano questo e l'esperienza tra le mura di Cinecittà potrebbe consolidare ancora di più questo rapporto.

Da Uomini e Donne al GF Vip

Luca è diventato un personaggio televisivo solamente un anno fa. La prima apparizione del giovane davanti alle telecamere è stata nell'autunno 2021 nel ruolo di corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne.

Dopo mesi di frequentazione, la tronista ha scelto un altro ragazzo (Samuele Carniani), ma per il romano si è subito aperta un'altra importante porta.

Maria De Filippi gli ha proposto di diventare un protagonista del Trono Classico dubito dopo il "no" ricevuto, così è cominciato il percorso di Salatino alla ricerca dell'anima gemella.

L'avventura sulla poltrona rossa del dating-show, è durata qualche mese, finché il giovane non ha capito che era Soraia Cerruti la persona con la quale voleva intraprendere una relazione lontano dai riflettori.

Dopo un'estate d'amore, i piccioncini si sono separati perché Luca è stato scelto come concorrente del Grande Fratello Vip 7.

A convincere Alfonso Signorini e gli autori, potrebbe essere stata la storia passata del tronista, che sin da piccolo ha dovuto rimboccarsi le maniche per mantenere la famiglia e in particolare la mamma, alla quale è legatissimo.

Il neo vippone è uno chef e ora nella casa più spiata d'Italia si sta dando da fare per conquistare la fiducia dei compagni di viaggio. Viste le recenti dichiarazioni di Alberto ed Elenoire, sembra proprio che il ragazzo stia riuscendo nel suo intento, ovvero quello di diventare parte fondamentale del gruppo sin dall'inizio.