La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) comincerà il tour di presentazione del libro ''La madre ritrovata''. Ezio (Massimo Poggio), intanto, si dimostrerà oltremodo orgoglioso della figlia e, durante una visita in prigione alla moglie Gloria Moreau (Lara Komar), dirà a quest'ultima come lui e Stefania si stiano impegnando per farla scarcerare in tempi brevi.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), invece, spererà di poter far pace con la sorellastra, nel frattempo Teresio sarà al settimo cielo per la nuova collezione che arriverà in atelier. ''La madre ritrovata'', in ultimo, tratta della storia esistenziale dell'ex capocommessa ed è possibile che lo stesso faccia da apripista per l'uscita di galera della signora Morelli.

Ezio potrebbe ingaggiare Tancredi come avvocato difensore di Gloria

Durante gli ultimi episodi del 6° capitolo della soap opera, Ezio ci rimase molto male quando i carabinieri portarono via la moglie Gloria a seguito dell'autodenuncia della stessa.

Nella settima stagione, come anticipato, la voglia di Colombo di far scarcerare il coniuge sarà imponente e immutata, tanto che l'uomo potrebbe non badare a spese per far sì che ciò accada.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è possibile che Teresio ingaggi la new entry Tancredi Di Sant'Erasmo (Massimiliano Davoli) come avvocato difensore di Gloria, in quanto il fratello di Marco (Moisè Curia) verrà dipinto come oltremodo valido nel suo mestiere.

Gloria potrebbe essere scarcerata grazie al libro 'La madre ritrovata'

Il libro ''La madre ritrovata'' tratta principalmente due tematiche: l'espatrio di Gloria in Francia per sfuggire all'accusa di praticare aborti e la riconciliazione tra la donna e la figlia Stefania, dopo che quest'ultima la credeva deceduta.

Se il primo punto interesserebbe, in caso di processo a Moreau, dal punto di vista legale, il secondo punto potrebbe scuotere l'animo del giudice, magari facendolo optare per una scarcerazione così da permettere che madre e figlia possano, appunto, ritrovarsi.

Nel caso in cui tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Stefania otterrebbe probabilmente un grande successo editoriale nonché la felicità di poter stare accanto a una mamma oramai libera e godersela finalmente appieno.

Anche Ezio, infine, farebbe i salti di gioia vedendo la coniuge fuori prigione e chissà che tra i due non possa scoccare nuovamente la scintilla.