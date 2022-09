Nella casa del GF Vip scatta di nuovo la censura e questa volta, a finire nel mirino della regia è stato il giovane Antonino Spinalbese, noto alle cronache per essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez nonché padre di sua figlia Luna Marì.

E, proprio in queste ultime ore, il giovane Antonino si è ritrovato a parlare in casa del rapporto con la sua ormai ex compagna. Ad un certo punto è stato citato anche Santiago De Martino, primo figlio di Belen frutto del suo amore con Stefano De Martino, ed è subito scattata la censura da parte della regia.

Scatta la censura al GF Vip: c'entrano Antonino e Belen

Nel dettaglio, Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più discussi e al tempo stesso seguiti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Complice la sua chiacchieratissima storia d'amore con la showgirl argentina, Antonino si è ritrovato in diverse occasioni a rispondere alle domande dei suoi compagni di gioco che chiedevano informazioni proprio in merito alla fine del suo rapporto sentimentale con Belen.

Sebbene Antonino abbia sempre cercato di non sbilanciarsi più di tanto e di portare massimo rispetto alla mamma di sua figlia, in queste ultime ore si è ritrovato a rispondere anche a delle domande che coinvolgevano l'altro figlio della showgirl argentina, concepito con il conduttore tv Stefano De Martino.

Antonino risponde alle domande su Belen e Santiago, la regia del GF Vip interviene

Durante le ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip 7 è stata Giaele a rimettere in mezzo l'argomento Belen, chiedendo al suo compagno di gioco chi avesse scelto il nome Luna Marì per la loro bambina.

A quel punto Antonino ha spiegato che Luna è stato scelto da Santiago, primo figlio di Belen, mentre a decidere il secondo nome Marì è stato Spinalbese stesso.

Appena è stato fatto il nome del figlio di Belen e Stefano De Martino, ecco che Giaele ha subito colto la palla al balzo per chiedere ad Antonino che rapporto avesse con il primo figlio della sua ormai ex compagna.

Anche in questo caso Antonino non si è sottratto alla domanda ma, la reazione della regia è stata immediata ed è subito scattata la censura in tv.

Antonino viene censurato al GF Vip 7

"È stato bellissimo, cioè è stato...", ha iniziato Antonino che stava così spiegando il suo rapporto con il piccolo Santiago quando la regia del GF Vip ha subito staccato l'audio e pochi secondi dopo è cambiata anche l'inquadratura.

Insomma le parole di Antonino su Belen e il suo primo figlio sono state censurate in televisione e non è stato possibile ascoltare cosa avesse da dire sul primo figlio della sua ex compagna.

Qualche giorno fa, un altro caso di censura al GF Vip era scattato nel momento in cui è stato fatto il nome di Barbara d'Urso.