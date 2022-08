I giornalisti di Fanpage hanno indagato sul possibili rinvio della prima puntata del GF Vip a causa delle elezioni politiche. Dopo aver interpellato persone vicine alla produzione, il sito d'informazione aggiorna fan e curiosi sulla decisione che ha preso Mediaset sull'esordio della settima edizione del reality-show: salvo colpi di scena, si parte lunedì 19 settembre come previsto. I concorrenti che sceglieranno di votare, prima di rientrare nella casa dovranno restare in quarantena per qualche giorno nel rispetto delle norme anti-Covid.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Sarebbe sfumata nel giro di pochi giorni l'ipotesi slittamento della nuova edizione del GF Vip. Da quando alcuni siti hanno cominciato a chiedersi cosa accadrà nel reality-show nel momento in cui ci saranno le elezioni politiche, in tanti hanno sposato la teoria secondo la quale il programma andrebbe rinviato per comodità di tutti.

Fanpage, però, ha intervistato persone vicine alle produzione Mediaset e il 27 agosto ha fatto chiarezza su quando andrà realmente in onda la prima puntata della settima stagione del format condotto da Alfonso Signorini.

Insomma, non sarebbero previsti cambiamenti nella tabella di marcia degli addetti ai lavori: il debutto della trasmissione su Canale 5, avverrà lunedì 19 settembre (salvo ripensamenti dei vertici di rete poco prima del via).

Le regole da rispettare per partecipare al GF Vip

Visto che la settima edizione del GF Vip inizierà il 19 settembre, i giornalisti si chiedono cosa accadrà meno di una settimana dopo, quando i concorrenti saranno chiamati a esprimere un parere nelle elezioni politiche di domenica 25.

Fanpage conferma l'ipotesi che ha impazzato sul web nei giorni scorsi: tutti i vipponi saranno liberi di scegliere se votare oppure no, consapevoli dell'iter che dovranno affrontare in entrambi i casi.

Gli inquilini che vorranno partecipare alle votazioni, lo faranno nella propria città d'origine, dove si recheranno poche ore prima lasciando la casa con un po' d'anticipo.

Dopo aver votato, però, i protagonisti del reality non potranno tornare in gioco immediatamente: nel rispetto delle regole anti-Covid che tutti i programmi rispettano da circa tre anni, chi abbandonerà temporaneamente le mura di Cinecittà dovrà restare qualche giorno isolato prima di poterci rientrare.

Attesa per l'esordio del GF Vip

Ricapitolando, il GF Vip 7 comincerà il 19 settembre ma già una settimana dopo la casa potrebbe svuotarsi a causa delle elezioni politiche del 25.

Chi scegliere di andare a votare, non rientrerà in gioco prima di qualche giorno, ovvero il tempo necessario per verificare se si è contratto il Covid oppure no nel breve tempo trascorso lontano dalle mura di Cinecittà.

Questa quarantena sarà la stessa che tutti i concorrenti affronteranno prima di iniziare l'avventura: come da prassi, l'intero cast viene isolato in camere d'albergo per circa una settimana e, solo dopo vari tamponi negativi, arriva l'ok per varcare la porta rossa.

Alfonso Signorini sta continuando a dare indizi sui futuri vip, ma l'unico ufficiale è Giovanni Ciacci.

Un'altra notizia certa che gli addetti ai lavori hanno svelato durante l'estate, è quella sulle donne che affiancheranno il presentatore per tutta la durata del programma: le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, infatti, sono la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

In queste ore si parla anche di un ruolo tutto nuovo per Giulia Salemi, ma ancora non è chiaro cosa potrebbe fare in studio di volta in volta.