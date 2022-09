Sta facendo molto discutere la scelta degli autori del GF Vip di censurare molti discorsi che i concorrenti stanno facendo in questi giorni nella casa. Poco prima della seconda puntata, ad esempio, Luca stava confidando a Elenoire che per un periodo ha sofferto di depressione: quando il romano ha menzionato la parola suicidio, la regia ha staccato l'inquadratura e ha impedito ai telespettatori di ascoltare la fine della chiacchierata. Proteste social per questi gesti degli addetti ai lavori, già messi in atto nei confronti di Attilio, Antonella e Antonino.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La regia del GF Vip ci sta prendendo gusto a censurare gran parte dei discorsi che stanno facendo i nuovi concorrenti da quando sono entrati nella casa.

Nelle ultime ore, per esempio, anche un racconto di Luca è stato interrotto in diretta. Il ragazzo, infatti, il 22 settembre si è confidato con Elenoire su un periodo buio della sua vita, mesi in cui l'ansia lo sovrastava e lui è arrivato a pensare di compiere un gesto estremo.

Quando Salatino ha parlato della depressione della quale ha sofferto non ci sono state censure da parte degli autori, ma nel momento in cui il tronista ha ammesso di aver pensato al suicidio le telecamere sul salotto sono state staccate e si è passati a un'altra inquadratura.

I commenti degli spettatori del GF Vip

"L'ansia non va respinta, ma accettata. Quello è uno stato d'animo, anche se non sono sensazioni top", ha detto Luca prima che la regia censurasse il suo discorso.

"Volevo suicidarmi io eh", ha ammesso il romano davanti a Elenoire che lo stava ascoltando con attenzione, così come gli spettatori del GF Vip che in quel momento erano collegati con Mediaset Extra.

Non appena è stata cambiata inquadratura, sui social network sono fioccate le proteste di chi pensa che questa mossa degli autori non serva a nulla e che anzi sarebbe bello affrontare un argomento come quello della depressione in un programma così seguito anche dai giovani.

"Siamo in un Paese in cui ancora si censurano i dialoghi sul suicidio, ecco perché non ne usciremo mai", ha tuonato un'utente di Twitter in queste ore.

"Sbagliato cambiare regia in un momento così bello, questo discorso lo dovevano sentire tutte le persone", "Ieri si è ucciso un ragazzo di 35 anni e noi continuiamo a far finta che questo problema non esiste", hanno aggiunto altri fan del reality facendo riferimento anche alla scomparsa di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne proprio come Salatino.

Attesa per la seconda puntata del GF Vip

"Spero sia dedicato uno spazio a Luca dove possa parlare di questa malattia terribile che lo stava portando a togliersi la vita. In tv se ne parla troppo poco di depressione", ha commentato un'altra spettatrice.

Insomma, in pochi hanno apprezzato la scelta della regia del GF Vip di censurare il dialogo tra il romano ed Elenoire di questo pomeriggio, soprattutto perché poteva essere utile a chi sta attraversando un brutto periodo e nelle parole di Salatino poteva trovare conforto e speranza di uscirne con la forza di volontà e avvalendosi dell'aiuto di esperti.

Questo argomento, comunque, potrebbe essere affrontato in una delle prossime puntate del reality Mediaset. Oggi, giovedì 22 settembre, Alfonso Signorini si occuperà della presentazione degli ultimi concorrenti del cast, dei primi confronti tra i vipponi e su bisticci che ci sono stati nella casa in questa fase iniziale di "reclusione".

Non è escluso, però, che Luca possa essere chiamato ad approfondire questa delicata tematica in futuro, magari in una delle dirette che andranno in onda su Canale 5.