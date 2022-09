Che cos'hanno in comune Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? I due sono stati insieme per qualche anno e avevano intrapreso anche una convivenza. Su Instagram, il 33enne romano ha deciso di attivare la funzione domande. Tra i vari quesiti, un utente ha chiesto a Francesco cosa pensa del percorso della sua ex al GFVip 7. Anziché glissare, Chiofalo ha ammesso di non essere soddisfatto, ma ha rassicurato che Antonella è una brava ragazza.

Il commento dell'ex di Fiordelisi

Francesco e Antonella si sono lasciati con uno strascico di polemiche.

Oggi, Chiofalo è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci.

Su Instagram, il 33enne ha attivato la funzione domande e ha deciso di rispondere ad alcuni suoi follower. In particolare, un utente ha chiesto all'ex concorrente de La Pupa e il Secchione cosa pensa del percorso dell'ex Fiordelisi al GFVip 7. Anziché passare al prossimo quesito, Chiofalo ha risposto: "La simpatia non è proprio il suo punto di forza, ecco". Sebbene Francesco abbia precisato che Antonella non si sia comportata bene nei suoi confronti, il diretto interessato ha rivelato che l'ex schemitrice ha sempre sognato di partecipare al Reality Show condotto da Signorini. Sulla base di quanto dichiarato l'ex di Fiordelisi ha sostenuto che le "vippone" si sono accanite su Antonella.

Francesco Chiofalo è convinto che Fiordelisi, prima o poi farà uscire le sue qualità: "Lei è una brava ragazza, sennò non ci stavo così tanto tempo".

Infine, il 33enne romano si è augurato che Antonella possa sfruttare al meglio la possibilità ricevuta.

L'ironia di Francesco

Tra i vari quesiti posti a Francesco Chiofalo, c'è anche chi gli ha fatto notare che le sue ex sono tutte entrate al Grande Fratello Vip: prima Selvaggia Roma, poi Antonella Fiordelisi.

A tal proposito il 33enne ha ironizzato sull'accaduto: "Per l'ufficio casting sono una vera e propria istituzione".

Francesco ha rivelato in modo ironico che ogni persona che intraprendere una relazione con lui, puntualmente quando si lasciano partecipa al GFVip. Dunque, Chiofalo ha ipotizzato che anche la sua attuale compagna, se la storia dovesse terminare, potrebbe essere chiamata per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Antonella Fiordelisi al centro delle polemiche

Tornado al percorso di Antonella Fiordelisi, la concorrente campana è stata protagonista di accese discussioni.

In primis, la diretta interessata ha discusso con Patrizia Rossetti per aver ricevuto una nomination. Poi, l'ex schermitrice ha litigato con Giaele per lo stesso motivo: le due pare che si fossero accordate prima di entrare al GFVip 7.

Per ultimo, in ordine di tempo, Fiordelisi è stata rimproverata da Giovanni Ciacci per aver apparecchiato la tovaglia a metà.