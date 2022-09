Nello studio di Uomini e donne si riaccende lo scontro tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia. Nel corso dell'ultima puntata trasmessa nel pomeriggio del 29 settembre su Canale 5, l'opinionista del talk show di Maria De Filippi ha completamente perso le staffe nei confronti della dama del trono over.

Il clima tra le due è diventato particolarmente teso, soprattutto dopo che Tina ha accusato Pinuccia di essere interessata solo alla visibilità, tacciandola di essere una donna prepotente.

Tina Cipollari furiosa e si scaglia contro Pinuccia a Uomini e donne

Nel dettaglio, nello studio di Uomini e donne Tina ha continuato a muovere i suoi dubbi nei confronti della dama Pinuccia che, in questa nuova edizione del talk show Mediaset, sembra aver preso il posto di Gemma Galgani, un tempo "nemica giurata" dell'opinionista.

Tina non crede nella buona fede della dama e, come se non bastasse, ha sbottato contro di lei accusandola di essere una persona particolarmente prepotente.

"Tu non puoi fare così che rigiri sempre le cose a modo tuo, ma lascialo parlare. Prepotente che non sei altro, prepotenza fatta persona" ha sentenziato Tina contro la dama Pinuccia, mentre Maria De Filippi cercava di sedare gli animi in studio.

Il duro attacco di Tina contro Pinuccia: scoppia il caos a Uomini e donne

"Lei non è interessata alla coppia affettiva, è interessata alla coppia televisiva, lo capite o no? Lei vuole un partner per fare i suoi giochetti, sfilare con i suoi abiti" ha sbottato Tina, confermando di fatto di non essersi fatta una buona idea di Pinuccia in questi anni di permanenza in studio a Uomini e donne.

"Vuole andare in giro e sentirsi dire: come eri bella, sei la protagonista di Uomini e donne. Ci vuole tanto a capirlo?" ha proseguito ancora l'opinionista del talk show di Maria De Filippi, che non si è fatta problemi a bacchettare la dama del trono over.

Si infiamma lo scontro tra Tina e Pinuccia a Uomini e donne

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira nello studio di Uomini e donne e che promette scintille anche nel corso delle prossime puntate di messa in onda di questa edizione.

Le anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni del programma, che saranno trasmesse a ottobre nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che Tina e Pinuccia si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti.

Le due protagoniste del talk show di Canale 5 avranno un nuovo acceso confronto/scontro in studio, al termine del quale Pinuccia scoppierà in lacrime.

La dama non riuscirà a trattenersi, al punto che Maria De Filippi correrà in suo soccorso e andrà a consolarla nel dietro le quinte della trasmissione campione di ascolti del pomeriggio di Canale 5.