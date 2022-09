Tra i concorrenti del GFVip 7, c'è anche Ginevra Lamborghini. In occasione del video di presentazione ai telespettatori del Reality Show, la 29enne si è sbilanciata sul rapporto complicato con la sorella più famosa Elettra. Nello specifico, la gieffina ha ammesso di soffrire perché non riesce a trovare un punto d'incontro con la sorella minore: "Il motivo non lo so".

Il percorso di studi

Ginevra Lamborghi nasce a Bologna il 25 settembre del 1994. Suo padre, è Tonino Lamborghini ovvero il nipote di Ferruccio (fondatore del famoso marchio di automobili di lusso).

La gieffina ha un fratello e quattro sorelle: Ferruccio, Flaminia, Lucrezia e Elettra.

Terminati gli studi al liceo, Ginevra si è iscritta all'università Cattolica di Milano nella facoltà di scienze politiche e relazioni internazionali. Poco dopo, però, la giovane ha compreso che quello non era il suo mondo e ha deciso di cambiare il percorso di studi. Iscritta all'università di Bologna, Ginevra ha iniziato a studiare Cultura e tecnica del fashion. Dopo essersi laureata, la 29enne ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia nel ramo delle comunicazioni. Ginevra è molto attiva anche sul web come cantante: la diretta interessata pubblica video in cui si cimenta nelle sue canzoni preferite.

Nel 2020, è uscito il suo primo brano dal titolo "Scorzese".

Il rapporto con la sorella Elettra

I rapporti tra Elettra e Ginevra Lamborghini si sono interrotti nel 2019: "Non mi vuole a Natale e Capodanno".

Nel video di presentazione al GFVip 7, la futura concorrente ha confidato di essere stata l'unica della famiglia Lamborghini ad essere assente al matrimonio tra Elettra e il deejay Afrojack.

A tal proposito la gieffina ha ammesso di aver cercato più volte un punto d'incontro con la congiunta, ma invano. Come raccontato dalla 29enne, la sorella Elettra l'ha bloccata ovunque: sui canali social e sul telefono. Inoltre, pare che Elettra abbia bloccato anche gli amici della sorella maggiore. Infine, Ginevra ha riferito l'interruzione dei rapporti sono avvenuti in maniera netta e senza aver mai discusso realmente: "Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei".

Nessuna informazione sulla vita sentimentale della concorrente

Sui social c'è un vero e proprio giallo intorno alla vita sentimentale di Ginevra Lamborghini.

La 29enne non ha mai pubblicato storie e scatti, su Instagram, in compagnia di un partner. Al GFVip 7 la diretta interessata non ha nascosto di essere pronta a trovare l'amore. Sul web c'è già chi tra i telespettatori ha fatto nascere la ship tra Ginevra Lamborghini e il compagno d'avventura Antonino Spinalbese.