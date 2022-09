Lunedì 19 settembre, su Canale 5, si sono accesi i riflettori sul Grande Fratello Vip 7. Fra i concorrenti entrati nella casa c'è anche Antonino Spinalbese. Il quale nel suo video di presentazione ha fatto riferimento alla relazione con Belen Rodriguez, pur non menzionandola esplicitamente e ammettendo che erano su "due mondi diversi".

Il video di presentazione di Antonino

In occasione del proprio video di presentazione per l'ingresso nel reality, Antonino Spinalbese ha detto di essere ambizioso, pazzo, sognatore e un'anima libera. Il 27enne ligure ha confidato di essere un seduttore nato, essendo molto attratto dal mondo femminile: "E' proprio una competizione, una gara".

Spinalbese ha spiegato che prima di essere un parrucchiere, ha svolto ogni tipo di lavoro, mentre oggi è un imprenditore creativo. Nel menzionare la propria vita sentimentale Spinalbese ha evitato di fare il nome di Belen Rodriguez, ma è stato piuttosto pungente: "Il mondo del parrucchiere mi ha portato a fare un incontro fatale". Poi ha aggiunto di aver avuto una relazione di circa due anni e mezzo, dalla quale è nata la piccola Luna Marì, ammettendo però: "Io non c'entravo niente con la sua vita, lei non c'entrava niente con la mia".

Prima che Spinalbese varcasse la porta rossa della casa più spiata d'Italia, il conduttore ha chiesto perché non abbia mai fatto il nome della sua ex Belen Rodriguez e ha salutato la showgirl, facendo notare che probabilmente anche lei sarà stata davanti allo schermo per vedere il suo ingresso.

Ma Antonino si è rivolto solo ed esclusivamente alla figlia: "Salutiamo mia figlia, più che altro".

Il commento delle opinioniste e di alcuni telespettatori

In studio, il video di presentazione di Antonino Spinalbese non è passato inosservato. L'opinionista Orietta Berti ha ironizzato sulle parole del 27enne: "Molto umile". Secondo l'opinionista, chi parla in modo spigliato spesso nasconde una certa timidezza.

Sonia Bruganelli invece, ha affermato: "Lui ci crede tantissimo, d’altronde è stato con Belen. Ha avuto una figlia tra l’altro bellissima e ci crede giustamente".

Su Twitter, alcuni utenti non hanno gradito la clip di Antonino. Alcuni telespettatori hanno affermato che è Belen Rodriguez l'imprenditrice creativa e non lui. Un utente lo ha bollato come una persona arrogante, in quanto nel video ha dichiarato di sentirsi il vincitore del GFVip 7.

Altri telespettatori hanno sostenuto che Spinalbese sia una persona poco umile. Tuttavia, c'è anche chi si è complimentato per l'aspetto fisico di Antonino e ha chiesto di dargli il tempo di sciogliersi davanti alle telecamere.