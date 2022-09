Gemma Galgani torna al centro delle polemiche. La storica dama del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sarà una delle protagoniste di questa attesissima nuova edizione in onda dal 20 settembre in poi su Canale 5 e, intanto, a lanciare delle frecciatine nei suoi confronti ci ha pensato un'ex dama del trono over, Maria Tona.

In una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex volto della trasmissione Mediaset non si è fatta problemi ad attaccare la dama torinese, sostenendo che dovrebbe vedere Maria De Filippi "come la Madonna di Lourdes".

L'ex dama Maria di Uomini e donne sbotta contro Gemma

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dal 20 settembre in poi su Canale 5 e, anche quest'anno, è confermatissima la presenza in studio di Gemma Galgani.

La dama torinese tornerà ancora una volta al centro delle dinamiche del dating show di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Una ricerca che ormai va avanti da un bel po' di anni e che ha fatto storcere il naso a diversi ex volti della trasmissione di Canale 5, tra cui la dama Maria Tona, assente in trasmissione da un po' di tempo.

In una nuova intervista, Maria Tona non si è fatta problemi a puntare il dito contro Gemma, sostenendo che all'interno delle dinamiche del dating show sarebbe "intoccabile".

'Gemma è intoccabile', sbotta Maria sulla dama torinese di Uomini e donne

"Gemma è intoccabile, fanno fuori chi la mette in ombra", ha sentenziato l'ex volto di Uomini e donne che ha così sparato a zero sul conto della dama torinese, protagonista anche dell'edizione 2022/2023 del programma Mediaset.

"Gemma non ha bisogno di consigli, perché è in una botte di ferro.

Gemma deve vedere Maria come la Madonna di Lourdes: sa a chi accendere un cero ogni sera", ha aggiunto ancora l'ex protagonista del trono over parlando della chiacchieratissima dama torinese.

"Le consiglio di godersi la vita, che è meravigliosa, e di non fidanzarsi mai, se no finisce il miracolo", ha aggiunto ancora Maria Tona nelle sue dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Gemma.

Maria Tona conferma che non sarà a Uomini e donne 2022/2023

A differenza della dama torinese, Maria Tona ha confermato che non ci sarà nessun suo ritorno in studio nel corso dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne.

"In studio restano quelle che non scelgono mai un uomo", ha sentenziato l'ex dama che non ha evitato frecciatine anche nei confronti delle altre signore che da tempo ormai affollano il parterre della trasmissione.

È questo il caso di Ida Platano, anche lei ormai alla ricerca del suo principe azzurro da un bel po' di tempo e considerata da tanti l'erede diretta di Gemma.