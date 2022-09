C'è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella serata di lunedì 26 settembre andrà in onda il nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini. A poche ore dall'inizio della diretta, l'account ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5 ha pubblicato le anticipazioni di quello che verrà trasmesso in televisione. Soraia, fidanzata di Luca, avrà un confronto con Elenoire, e si prevede uno scontro fra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la gieffina.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 26 settembre: Soraia ha un confronto con Elenoire

La nuova puntata del Grande Fratello Vip sarà ricca di colpi di scena per alcuni gieffini. L'account ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune anticipazioni su quello che accadrà durante la diretta di Canale 5. Soraia, dopo aver visto che Elenoire si è avvicinata al suo fidanzato Luca, avrà un chiarimento con la gieffina. Nel dettaglio, nei giorni scorsi, Ferruzzi ha frainteso la simpatia che Salatino ha per lei, pensando che per l'ex tronista di Uomini e Donne ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia.

GF Vip, puntata 26/9: Elenoire ha uno scontro con Soraia

L'account ufficiale del Grande Fratello Vip ha anticipato quello che succederà nella serata di lunedì 26 settembre.

In particolar modo sul profilo social della trasmissione è stata pubblicata una fotografia di Ferruzzi e Salatino con la seguente didascalia: ''I contrasti tra Luca ed Elenoire hanno animato i primi giorni nella Casa, ma questa sera dovranno fare i conti con una terza protagonista, Soraia, la fidanzata di Luca, è pronta a confrontarsi con loro''.

GFVip, puntata 26/9: si prevedono colpi di scena fra Soraia, Elenoire e Luca

Pertanto Soraia sarà una delle ospiti della puntata del GF Vip del 26 settembre. Inoltre, sull'account Instagram del Grande Fratello, è stata anche anticipata un'altra indiscrezione. Sotto la fotografia dei due gieffini è stato scritto: ''Prevediamo colpi di scena nella nuova puntata del Grande Fratello Vip''.

Al momento, però, non è ancora chiaro cosa succederà, ma sarebbe ipotizzabile che avvenga uno scontro fra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed Elenoire. Nei giorni scorsi Soraia ha difeso su Instagram il suo fidanzato, affermando che, a detta sua, non aveva fatto nulla di male. Attualmente non è trapelata nessun'altra indiscrezione su quello che succederà nella nuova puntata del reality show. Inoltre non è chiaro se Luca potrà parlare con la sua fidanzata o Soraia potrà soltanto parlare con Elenoire.