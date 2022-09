Chiara Mastalli, nota ai fan di Un posto al sole per avere interpretato Lia Longhi per pochissime puntate, inizierà a breve le riprese di una nuova fiction targata Mediaset. La serie vedrà come protagonista Daniele Liotti nei panni di un medico che ha perso da poco la moglie, mentre l'ex attrice di Upas vestirà i panni di una giovane truffatrice.

Nel frattempo, in Upas, il personaggio di Lia sarà sempre più al centro della narrazione, la cameriera di casa Ferri infatti avrà modo di interagire con un personaggio storico della soap.

Chiara Mastalli lascia Un posto al sole e reciterà in una fiction su Canale 5

Negli ultimi giorni, i fan di Un posto al sole si sono interrogati sull'improvviso cambio di attrice di Lia Longhi. Sui social, dedicati alla soap, in molti si sono interrogati sul perché di quest'avvicendamento di attrici tra Chiara Mastalli e Giuliana Vigogna. Il silenzio dell'attrice e della produzione di Un posto al sole non ha fatto che alimentare le voci più improbabili, ma ora forse c'è una risposta,

Da poco è arrivata l'ufficializzazione dell'inizio delle riprese di una nuova fiction Mediaset che vedrà Chiara Mastalli tra le protagoniste. L'attrice sarà quindi impegnata in un nuovo progetto che non le avrebbe dato modo di continuare il suo lavoro ad Upas, almeno non per lungo tempo.

Un posto al sole: il futuro di Lia

Chiara Mastalli ha lasciato Un posto al sole ed ha iniziato a lavorare per una nuova serie su Canale 5, questo è un dato accertato ma se questa sia la motivazione che l'ha portata a lasciare Upas, potrà dirlo solo l'attrice. Va ricordato infatti che, al momento, non c'è nessuna dichiarazione ufficiale che avvalori il rapporto di causa ed effetto tra le due notizie.

La sensazione è che Lia avrà un ruolo molto importante nelle prossime puntate e questo la porterà ad una lunga permanenza. A breve tale misterioso personaggio, interagirà con un protagonista storico, senza contare che le indagini sull'avvelenamento ai danni di Roberto e Marina, presto o tardi dovranno coinvolgere anche lei.

Chiara Mastalli sarà una truffatrice che finge di avere poteri paranormali

Tornando al futuro di Chiara Mastalli, l'attrice interpreterà Nina una giovane truffatrice che si spaccia per medium. Quest'ultima finirà per far perdere la testa al protagonista Carlo (Daniele Liotti) un affascinante medico che non ha mai superato la morte di sua moglie Adele. In modo del tutto sorprendente quest'ultima, o meglio la sua anima, parlerà attraverso Nina durante una seduta spiritica, rimettendo in discussione temi come fantasmi e l'aldilà su cui la giovane lucrava approfittandosi di sprovveduti che ci credevano.

Piccola curiosità: la moglie del protagonista sarà interpretata da un'altra conoscenza di Upas, Valentina Corti (Fabiana, ndr) che però ha avuto il tempo di dare una sorta di epilogo al suo personaggio e che potrebbe sempre rientrare in seguito.