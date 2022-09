Domenica 30 settembre, su Canale 5, verrà trasmessa la prima puntata di Viola come il mare: la fiction che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. In un'intervista l'attore turco ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro e ha descritto il rapporto di "amore e odio" con alcune sue fan. Il diretto interessato ha ribadito di non gradire l'invadenza di alcune persone.

La disavventura dell'attore

Can Yaman nel presentare la nuova fiction Viola come il Mare, in un'intervista a La Stampa ha rivelato un retroscena legato al periodo trascorso sul set.

Nel dettaglio, l'attore ha confidato che una sera mentre si trovava in hotel ha perso le staffe con un fan molto invadente, dopo averlo pizzicato ad origliare alla porta della sua stanza: "Mi è partita la ciavatta e ho detto di arrestarlo". Il diretto interessato ha ribadito di non aver mai gradito l'invadenza di alcune persone. Sebbene Yaman sia consapevole che il successo ha i suoi pro e contro, l'attore ha affermato: "In parte è una conseguenza del mio lavoro e devo accettarla".

Al tempo stesso, il 32enne ha affermato che a nessuno piacerebbe se qualcuno citofonasse nel pieno della notte. Motivo per cui Yaman ha deciso di vendere l'attico in centro a Roma e trasferirsi nella campagna laziale.

Yaman: 'Se non fossi stato bello avrei avuto ancora più successo'

Come raccontato dall'attore turco, l'aspetto fisico è fondamentale ma deve essere accompagnato da altre virtù come la tenacia, la grinta, la disciplina e la determinazione. Sulla base di quanto dichiarato il 32enne ha chiosato: "Se non fossi stato bello avrei avuto ancora più successo".

Stando al punto di vista dell'attore, sono gli altri che ricordano sempre quanto sia bello altrimenti lui se lo sarebbe già dimenticato.

A detta di Yaman, l'unica cosa che conta è il talento e la forza di volontà: il diretto interessato ha ammesso che non tutti sono disposti ad allontanarsi dal proprio paese e imparare a recitare in una lingua diversa da quella madre.

Infine, Can ha invitato tutti ad andare oltre ogni tipo di pregiudizio.

I nuovi progetti di lavoro

Nell'intervista l'attore turco ha anche parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro.

Il diretto interessato per sei mesi starà fuori dall'Italia, poiché è impegnato sul set di El Turco che viene girato a Budapest. A proposito del progetto internazionale che lo vedrà protagonista, Can ha confidato di essere al settimo cielo per il cast con cui dovrà lavorare.

Da tempo si parla anche di un remake di Sandokan, ma al momento non si hanno notizie in merito. Lo stesso attore non ha proferito alcuna parola nell'intervista.