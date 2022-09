Giovedì 29 settembre, su Canale 5, è andata in onda la quarta del GFVip7. Al momento delle nomination Marco Bellavia ha deciso di fare il nome di Giovanni Ciacci, ma la motivazione ha mandato su tutte le furie il costumista toscano. Nel post-puntata tra i due coinquilini c’è stata una lite accesa, tanto che Ciacci ha sbottato: “Con te non ci voglio nemmeno più parlare, fuori dai c…”

Il botta e risposta durante la nomination

I concorrenti del GFVip7 sono stati chiamati a fare le nomination palesi, tranne i “vipponi” immuni. Arrivato il momento di Marco Bellavia, il 57enne ha deciso di fare il nome di Giovanni Ciacci.

Come motivazione il diretto interessato ha affermato: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirai, anche per la tua storia”.

Le parole dell’ex conduttore televisivo non sono affatto piaciute al destinatario. Ciacci ha immediatamente replicato al coinquilino in modo piccato: “Ma cosa stai dicendo?” Il costumista ha precisato che la sua storia non ha nulla a che vedere con il percorso all’interno del GFVip7: “Ma come ti permetti?”

Giovanni Ciacci furioso

Giovanni Ciacci nel post-puntata si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Marco Bellavia. Nello specifico il costumista ha rimproverato il coinquilino per la motivazione data in puntata: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto”.

A quel punto Ciacci ha sostenuto di non avere neanche più voglia di parlare con Marco. Quest’ultimo rammaricato per aver ferito il coinquilino ha cercato di scusarsi: “Sei ti sei sentito offeso, ti chiedo perdono”. Inoltre, Bellavia ha ammesso che non pensava di aver detto qualcosa di così grave.

Di fronte alle spiegazioni di Marco, Ciacci ha nuovamente sbottato: non ha accettato le scuse e ha ribadito che Bellavia dovrebbe vergognarsi.

Successivamente Giovanni ha sostenuto che se in Italia e sul piccolo schermo esistono ancora pregiudizi, è per colpa di persone che la pensano come Marco: “Perché ho l’HIV sono diverso da voi?” Il costumista toscano ha detto che i messaggi di Marco Bellavia mandati ai telespettatori sono allucinanti.

Ciacci è il primo concorrente sieropositivo in un reality show

Per l’ingresso di Giovanni Ciacci al GFVip7, Mediaset ha deciso di cambiare il regolamento dei Reality Show. Prima del costumista, nessun concorrente positivo all’HIV aveva preso parte a un programma. In un’intervista prima di varcare la porta rossa, Giovanni aveva spiegato di voler abbattere ogni pregiudizio. Durante la quarta puntata, Signorini ha deciso di affrontare proprio la “storia” di Giovanni Ciacci.