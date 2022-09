Giovedì 22 settembre, su Canale 5, va in onda la seconda puntata del GFVip 7. Tra i concorrenti che si apprestano a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, c'è anche Giovanni Ciacci. Il 51enne di Siena è stato voluto fortemente da Signorini, poiché al Reality Show ha un messaggio importantissimo da dare ai telespettatori: "Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne".

Origini, famiglia e lavoro

Giovanni Ciacci nasce a Siena nel 1971.

Il futuro concorrente del GFVip 7, è cresciuto con la mamma e con la nonna. Il 51enne toscano, è un personaggio molto noto nel mondo del piccolo schermo.

Ciacci per anni ha lavorato dietro del quinte dei programmi televisivi come consulente d'immagine dei vip e come parrucchiere.

Per ben otto anni, Giovanni ha curato l'immagine di personaggio che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Tra le collaborazioni più importanti, ci sono lavori per la maison di moda Gattinoni e Stefano Dominella. Nel curriculum di Giovanni Ciacci, c'è una partecipazione a Ballando con le Stelle e Detto Fatto: nel 2013 ha affiancato Caterina Balivo e il costumista si occupava di cambiare il look a persone non conosciute. Su Tv8 invece, nel 2018 ha condotto Vite da copertina con Elenoire Casalegno. La svolta di Ciacci, arriva grazie alla collaborazione con Valeria Marini.

La scoperta di essere sieropositivo

Per la prima volta nella storia dei reality show, tra i concorrenti c'è un sieropositivo. Lo stesso conduttore del GFVip 7 ha spiegato in un'intervista che per l'ingaggio di Giovanni Ciacci, è stato necessario cambiare i rigidi protocolli.

Il 51enne, dopo essere stato confermato nel cast, in un'intervista ha ammesso che il suo scopo è quello di accendere i riflettori su una malattia che nel 2022 viene ancora vista come un taboo.

Giovanni ha rivelato che oggi, grazie alle cure anche una persona sieropositiva può avere una vita tranquilla.

Ciacci ha precisato che l'importante è intervenire nei tempi giusti: "Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne".

La vita sentimentale e la dieta

Giovanni Ciacci tra il 2018 e il 2019 ha avuto una relazione con Damiano Allotta (ex compagno di Stefano Gabbana).

Il costumista avrebbe frequentato anche Christian Selassié, ovvero il fratello delle ex concorrenti del GFVip 6 Jessica (vincitrice del reality show), Lulù e Clarissa. Dopo essere stato fotografato con un ragazzo di nome Luca, oggi Ciacci sarebbe single.

Dal 2021 ad oggi, Giovanni Ciacci è cambiato fisicamente: il 51enne in un'intervista ha spiegato di avere uno stile di vita più sano rispetto al passato, tanto che ha perso 25kg in un anno.