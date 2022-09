Lunedì 26 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del GFVip7. Al momento delle nomination c’è stato uno scontro al vetriolo tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Incalzata da Signorini sulla motivazione, Ginevra ha spiegato che non si sarebbe mai aspettata determinati giudizi dalla coinquilina.

Le parole di Lamborghini

Come spesso capita al GFVip7, le nomination sono motivo di scontro tra concorrenti. Durante la terza puntata, Ginevra ha deciso di fare il nome di Giaele. In primis, la 28enne ha spiegato che non si sarebbe mai aspettata certi pregiudizi dalla coinquilina: “Non mi aspettavo tutto quel veleno”.

Poi, Ginevra ha rivelato di non voler parlare alle spalle come ha fatto Giaele. Dunque, Lamborghini ha detto cosa pensa del matrimonio non convenzionale della coinquilina: “Quello che penso è che tu sì, sei innamorata, ma del suo conto in banca”.

Alle affermazioni della 30enne di Bologna, i telespettatori presenti in studio si sono lasciati scappare un applauso. Incalzata da Signorini, Giaele ha ammesso che si sarebbe aspettata la nomination di Ginevra. A quel punto, il conduttore ha chiesto alla concorrente cosa pensasse sulla stoccata della coinquilina riguardante le nozze con Brad. Senza giri di parole, la 23enne ha sostenuto di non essere minimamente interessata al pensiero altrui, poiché è sicura dei suoi sentimenti: “Non ho voglia neanche di rispondere a questa cosa qui”.

Che cos’è accaduto tra le due in settimana?

La nomination di Ginevra Lamborghini non è arrivata in modo casuale. La concorrente del GFVip7, infatti, è stata messa al corrente dal conduttore di alcuni commenti su di lei fatti da Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà. Le tre coinquiline hanno criticato l’approccio di Ginevra nei confronti di uno dei coinquilini della casa.

Inoltre, Giaele aveva riferito che un’amica le ha consigliato di stare “alla larga” dalla 30enne. La influencer si era anche espressa sulla lite tra Ginevra e la sorella Elettra, spiegando di essere a conoscenza del reale motivo della discussione.

Il confronto

In occasione del suo 30esimo compleanno, Ginevra Lamborghini ha ricevuto un messaggio di suo padre.

Successivamente, Signorini ha messo al corrente la gieffina dei giudizi di alcune sue coinquiline. Nel commentare l’atteggiamento di Elenoire, Sara e Giaele, Ginevra ha affermato: “Io sono un po’ esibizionista, non lo nego”. La diretta interessata ha rivelato di essere soddisfatta del suo corpo e di essere una persona scherzosa. Dunque, non è un suo problema se le persone non riescono a comprendere i suoi atteggiamenti: “Ci sono modi e modi di dire le cose”.