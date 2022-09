Sta vivendo un'esperienza nuova Giulia Salemi ma appare per nulla intimorita: sicura di sé e capace di gestire lo spazio che le è stato affidato all'interno del Grande Fratello Vip 7, l'influencer italo-persiana ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni la sua ascesa dal mondo dei social al piccolo schermo. Signorini l'ha contattata questa estate ma fino all'ultimo ,Giulia, per scaramanzia, ha voluto tenere segreto il nuovo lavoro, cioè rendere il padre di tutti i reality più interattivo che mai. E mentre il fidanzato Pierpaolo Pretelli con Soleil Sorge è al timone di GFVip Party, Giulia ha già conquistato il pubblico rendendosi protagonista con un ruolo del tutto inedito.

La chiamata di Signorini a Giulia

'Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo dicendomi che doveva parlarmi', ha detto Giulia al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L'esperienza lavorativa della Salemi in un ruolo che pare cucito appositamente per lei, è iniziata con una telefonata di Alfonso Signorini giunta in piena estate. Giunta in Grecia, l'influencer ha capito il motivo per cui era stata contattata. 'Voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta', ha proseguito la giovane che ha accettato immediatamente, felice di poter cogliere al volo questa grande opportunità.

E in effetti, Signorini si è circondato di tre donne per questa settima edizione del Grande Fratello Vip 7 ossia Sonia Bruganelli, Orietta Berti e ovviamente Giulia.

Quest'ultima si è subito integrata nel gruppo svolgendo il suo lavoro in maniera meticolosa. 'Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti', ha spiegato l'influencer. Non è finita qui, poiché poi la sua selezione viene sottoposta alla redazione che ne fa un'ulteriore scrematura.

Il successo in amore con Pierpaolo

'Sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo', ha raccontato la giovane, al settimo cielo per questa nuova esperienza. Ma il successo in campo lavorativo si affianca a quello sentimentale. Il Grande Fratello Vip ha regalato a Giulia il grande amore: era la quinta edizione del reality quando l'influencer, concorrente per la seconda volta, ha conosciuto Pierpaolo.

Tra i due giovani, i sentimenti sono tanto forti che si parla già della possibilità di allargare la famiglia, che già conta sulla presenza del figlio di Pierpaolo nato dalla storia con la modella Ariadna Romero. L'inflencer ha confessato che non vede l'ora di annunciare l'arrivo di un erede, magari tra qualche mese.