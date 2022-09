Prosegue la messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Al centro delle trame, il difficile rapporto tra Umberto e Adelaide, dopo che il commendatore ha scelto con coraggio di vivere il suo amore con Flora. Roberto Farnesi, il volto di Guarnieri, ha risposto riguardo l'indiscrezione di un suo possibile addio alla soap opera.

Intanto, arrivano nuove anticipazioni che riguardano Roberto. Nei prossimi episodi, Landi rischierà di finire in carcere e per lui arriverà il momento di scegliere tra l'amore o la legge. Ecco cosa succederà.

Umberto lascia Il Paradiso delle Signore? Parla Roberto Farnesi

Da tempo circola la voice che Roberto Farnesi lasci la soap, visto che Adelaide è inviperita e sta facendo di tutto per rendergli la vita impossibile. Lo stesso vale per Flora, che già è stata messa a dura prova nella sfera del lavoro.

L'attore ha detto di essere molto orgoglioso di far parte del cast de Il Paradiso, un fiore all'occhiello per Rai 1. Proprio per questo motivo, non ha assolutamente intenzione di lasciare la soap: ''Mi auguro di fare altre 50 stagioni, lavorare in un progetto del genere è un vero privilegio''.

Roberto Farnesi ha anche fatto qualche anticipazione su Guarnieri: ''Il mio personaggio pur essendo un banchiere dimostrerà che ha un cuore.”, aggiungendo che ora tocca a Umberto mostrare il suo lato più umano e fragile, che solo Flora è riuscita a far emergere.

Tuttavia, arriveranno tempi difficili per il commendatore: nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Umberto e Flora saranno nelle mani di Matilde, abilmente manovrata da Adelaide.

Roberto Landi rischia di essere arrestato: Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni

C'è tanta carne al fuoco nelle nuove trame della soap opera.

Anna Imbriani è partita misteriosamente per l'America, dicendo a Salvo che sua madre ha bisogno di un'operazione urgente. A quanto pare però nasconde qualcosa, vista la reazione che ha avuto dopo quella strana telefonata. Attenzione dunque alle dinamiche degli Amato, perché i colpi di scena sono dietro l'angolo.

Situazione molto complicata anche per Landi.

Stando infatti alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Roberto rischia il carcere. Pare che al centro delle trame ci sia una storia d'amore tormentata con un altro uomo, che lo metterà di fronte a una scelta estrema.

Negli anni '60, l'omosessualità era punita con la detenzione e questo è ciò che potrebbe accadere al buon Roberto nei prossimi episodi della soap in onda nei mesi autunnali. Ricordiamo che Il Paradiso 7 va in onda da lunedì a venerdì alle 16:05 e su RaiPlay on demand e in replica.