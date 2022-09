Si è fatto un gran parlare delle procedure che avrebbero attuato gli autori del GF Vip per evitare di avere la casa semi vuota ad una settimana dal via. Stando a quello che racconta Davide Maggio, gli addetti ai lavori avrebbero deciso di abolire la quarantena di 5 giorni per quei concorrenti che decideranno di prendere parte alle elezioni politiche del 25 settembre. Chi andrà a votare domenica prossima, dovrebbe rientrare immediatamente e dopo aver effettuato dei rapidi controlli anti-Covid.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Per giorni si è discusso di cosa sarebbe meglio fare per permettere ai concorrenti del GF Vip 7 di partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre.

Visto che l'inizio della nuova edizione del reality è fissata per lunedì 19 (quindi poco meno di un settimana prima della chiamata alle urne), in tanti si sono esposti per chiedere il rinvio della puntata, soprattutto per evitare di assistere ad almeno una diretta col cast ridotto.

Interpellato dai giornalisti sul meccanismo che ha studiato con gli autori per permettere a chiunque vorrà di andare a votare, Alfonso Signorini aveva chiarito che tutti i vipponi saranno liberi di scegliere: coloro che sarebbero usciti dalla casa per motivi "istituzionali", però, avrebbero dovuto affrontare una nuova quarantena di 5 giorni prima di rientrare in gioco.

Dietrofront degli autori del GF Vip

A circa 24 ore di distanza dalla prima puntata del GF Vip, il giornalista Davide Maggio ha spiazzato fan e curiosi riportando una novità molto interessante sull'argomento votazioni e uscite temporanee dal gioco.

Colui che per primo ha svelato i nomi dei 23 concorrenti della nuova edizione del reality Mediaset, dunque, nelle scorse ore ha raccontato: "Consapevoli del rischio che la casa rimanga semi vuota, si è deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare".

"Ogni concorrente, dopo aver svolto il dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell'abitazione di Cinecittà.

Con buona pace dei vipponi vulnerabili, soprattutto per età, che sono presenti nel cast".

Insomma, stando a questa indiscrezione, gli addetti ai lavori avrebbero scelto di annullare l'isolamento previsto per chiunque metta piede nella casa più spiata d'Italia.

Per evitare che Signorini debba condurre almeno una diretta settimanale con pochissimi inquilini a disposizione, chi sceglierà di partecipare alle votazioni del 25 settembre dovrebbe rientrare il giorno stesso.

Attesa per l'esordio del GF Vip

Alfonso Signorini, dunque, vuole fare le cose per bene e, stando a quello che racconta Maggio, avrebbe concordato con i suoi autori un'abolizione della quarantena per quei concorrenti che vorranno partecipare alle elezioni di domenica prossima.

Visto che dovrebbero stare via meno di 24 ore, è ipotizzabile che i vipponi che andranno a votare lo faranno rispettando tutte le possibili regole anti-Covid: mascherina sempre addosso, distanza con persone estranee, guanti alle mani e tampone di controllo prima di rimettere piede nella casa.

L'eventualità che il cast si dimezzi a causa delle votazioni del 25 settembre, dunque, non ha spaventato più di tanto gli addetti ai lavori che, sempre cercando di rispettare il regolamento, hanno stabilito un "piano b" potenzialmente efficace.

Nessun protagonista del cast della settima edizione, dunque, dovrebbe assentarsi dal reality-show per più di un giorno: questo permetterà al presentatore di svolgere pienamente il suo lavoro, cioè quello di condurre la terza diretta della stagione di lunedì 26 con tutti gli inquilini presenti.