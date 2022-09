Riprendono gli appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione. Lunedì 12 settembre va in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55 la prima puntata, la quale si preannuncia già colma di nuovi colpi di scena.

Dopo il finale della sesta stagione, i telespettatori sono già molto curiosi di scoprire come proseguono le vicende dei protagonisti dell'atelier milanese. In particolare la soap ha lasciato tutti con il fiato sospeso in attesa di rivelare i piani diabolici della Contessa Adelaide, la quale non ha mai digerito l'idea di essere stata lasciata dal Commendatore Umberto per la stilista Flora.

Inoltre i riflettori tornano a essere puntati sulla coppia composta da Marco e Stefania. I due hanno vissuto vari alti e bassi nel corso delle scorse puntate. In questa stagione riusciranno a vivere il loro amore serenamente?

Il Paradiso delle Signore riapre

Nel corso della prima puntata de il Paradiso delle Signore 7 vi è aria di grandi cambiamenti. Da quando la Contessa ha rilevato parte delle quote del magazzino, il clima nell'atelier non è dei migliori. Infatti Adelaide sta cercando di sfruttare la sua posizione per mettere i bastoni fra le ruote alla giovane stilista Flora. Quest'ultima non ha accettato il lavoro negli Stati Uniti per restare a Milano con il suo fidanzato Umberto. Tuttavia la Contessa ha ancora il dente avvelenato con la stilista, in quanto le ha soffiato l'uomo proprio sotto il suo naso.

Pertanto, siccome la situazione al magazzino inizia a essere insostenibile, Agnese medita l'idea di licenziarsi, perché stanca di essere continuamente presa di mira da Adelaide.

Nel frattempo arrivano due nuove Veneri, Elvira e Clara, mentre Paola rientra dopo il suo congedo dalla maternità. Invece Irene diventa capo commessa al posto di Gloria.

Stefania pubblica il suo libro

La vita di Stefania Colombo ha subito diversi alti e bassi nel corso della scorsa stagione de il Paradiso delle Signore. Dopo aver riallacciato i rapporti con sua madre Gloria, quest'ultima si è costituita e adesso si trova in carcere per scontare la sua pena. Inoltre per aver finalmente confessato il suo amore a Marco, si è trovata in serie difficoltà con la sorellastra Gemma.

Le due non sono mai riuscite a trovare un punto d'incontro. Attualmente, però, la giovane Zanatta si trova in convento. Sua madre Veronica ha preferito mandarla lontano e non vuole che faccia ritorno a Milano. Almeno non per il momento.

Intanto però, raccogliendo i vari frammenti della sua vita, Stefania è riuscita a dare vita a un progetto: scrivere un libro sulla storia di sua madre. Finalmente, dopo tanto duro lavoro, riesce a pubblicarlo. Infine, mentre lo staff del Paradiso è in forte difficoltà, Vittorio Conti è bloccato all'aeroporto di New York, dove si imbatte in una giovane donna che lo affascina molto: Matilde Frigerio.