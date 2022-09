Il Paradiso delle signore 7 torna in onda il 13 e 14 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Marco e Stefania si dedicheranno alla festa di fidanzamento e, a tal proposito, il giovane Sant'Erasmo proverà a far uscire dal carcere la mamma della sua amata.

Occhi puntati anche sulle scelte fatte dalla contessa Adelaide che, dopo essere entrata a far parte della squadra del grande magazzino, creerà non pochi problemi ai dipendenti, in particolar modo ad Agnese che prenderà una decisione inattesa.

Agnese furiosa e se ne va: anticipazioni Il Paradiso 7 del 13 settembre

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che, in quella del 13 settembre, si assisterà alla furia di Agnese, la quale si ritroverà in rotta di collisione con le idee della contessa e per tale motivo deciderà di rassegnare le sue dimissioni.

Un vero choc per tutti i dipendenti del negozio, molti dei quali si renderanno conto che questo clima di ostilità è creato in primis dall'arrivo di Adelaide, la quale ha scatenato una guerra all'interno del Paradiso.

Agnese, quindi, si ritroverà senza lavoro e ovviamente metterà al corrente di questa novità il suo amato Armando.

Tuttavia, proprio nel momento in cui tutto sembrerà ormai perso, ecco che Vittorio Conti busserà alla porta della donna e proverà in tutti i modi a trovare un nuovo punto di incontro per tornare a collaborare assieme.

Marco prova a far scagionare Gloria: anticipazioni Il Paradiso 7 del 13 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 settembre rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Marco e Stefania.

Per i due giovani, infatti, è tempo di pensare alla loro festa di fidanzamento: un evento che ufficializzerà il loro amore e, a tal proposito, Marco vorrebbe che fosse presente anche Gloria, la mamma della sua amata Stefania.

Tuttavia, dato che Gloria si trova ancora in carcere dove sta scontando la sua pena, ecco che Marco chiederà aiuto a sia zia Adelaide.

Il ragazzo cercherà di far sì che la contessa possa ottenere un permesso dal direttore del carcere, tale da permettere a Gloria di partecipare alla festa di fidanzamento al Circolo.

Ritorna Maria, Flora si dimette: anticipazioni Il Paradiso 7 del 14 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del 14 settembre 2022, invece, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Maria, la quale ricomparirà in città dopo essere stata assente per un po' di tempo, dato che ha seguito un corso per diventare stilista nella Capitale.

Intanto Agnese rimetterà piede al grande magazzino e tornare a svolgere il suo lavoro di sempre. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di Vittorio e il ritorno di Maria, il clima continuerà a essere poco sereno all'interno del grande magazzino.

Flora ben presto si renderà conto che il motivo di questa "guerriglia" che la contessa sta portando avanti al negozio ruota intorno a lei.

La stilista, ormai fidanzata ufficialmente con Umberto Guarnieri, deciderà così di fare un passo indietro.

Per tale motivo annuncerà l'intenzione di volersi dimettere e di rinunciare al suo posto di lavoro, con la speranza che ciò possa acquietare la furia della contessa.