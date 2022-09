Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni turche della soap opera rivelano un colpo di scena che accadrà nei prossimi episodi. A tal proposito, Yilmaz perderà le elezioni per un solo voto, venendo battuto da Demir. Dopo avere accettato la sconfitta, Akkaya manderà rose rosse al suo rivale e gli scriverà un biglietto. A quel punto, Yaman andrà su tutte le furie per il gesto dell'ex fidanzato di sua moglie e getterà a terra i fiori con un calcio.

Terra Amara, anticipazioni turche: Yilmaz perde le elezioni contro Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir e Yilmaz si sfideranno per ottenere il ruolo di Presidente della Camera dell'Industria. Purtroppo, il ragazzo di Istanbul, nonostante le buone azioni fatte sul territorio, perderà per un soffio la sfida. Le anticipazioni turche della soap rivelano che Akkaya perderà per un solo voto l'ambito titolo. Purtroppo, l'ex compagno di Zuleyha e suo padre Fekeli dubiteranno dei mezzi usati dal signor Yaman per ottenere i voti e penseranno che il rivale abbia truccato le elezioni. Nonostante tutto, Yilmaz accetterà la sconfitta.

Terra Amara, prossime puntate: Yilmaz manda un mazzo di rose a Demir

Nei prossimi episodi di Terra Amara, Yilmaz si dimostrerà un vero signore e un galantuomo. A tal proposito, le anticipazioni turche della soap opera rivelano che Akkaya verrà acclamato dai suoi dipendenti, che lo accoglieranno in azienda con applausi, facendogli sentire che, per loro, lui è il vero vincitore delle elezioni.

In ogni caso, l'ex fidanzato di Zuleyha sarà comunque contento di avere perso con un solo voto di distacco dal suo rivale in amore e in affari. A quel punto, il figlio di Fekeli farà un gesto inaspettato nei confronti di Demir e gli farà arrivare una corona di rose rosse in ufficio.

Terra Amara, prossimi episodi: Demir tira un calcio ai fiori di Yilmaz

Mentre sarà in ufficio con Cengaver, Demir riceverà la visita della sua assistente. Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che la segretaria del signor Yaman arriverà con alcuni uomini, con un enorme corona di fiori rossi. Una volta ricevuto il dono, il marito di Zuleyha leggerà il biglietto e scoprirà un'amara sorpresa. Il figlio di Hunkar verrà a sapere che il regalo gli è stato fatto da Yilmaz e non dal ministro turco, come sospettava. Nel dettaglio, Akkaya scriverà poche righe al rivale, facendogli soltanto i complimenti per la vittoria alle elezioni. Preso dalla rabbia per il gesto dell'ex fidanzato di sua moglie, Demir tirerà un calcio ai fiori e, pertanto, le rose cadranno a terra rovinosamente.