Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 nella giornata del 16 settembre 2022. Le novità riguarderanno l'orario di messa in onda della soap opera pomeridiana di Rai 1 che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori.

Complice la messa in onda dello speciale "Tutti a Scuola" che occuperà buona parte del pomeriggio di Rai 1, l'appuntamento con la soap che vede protagonista Roberto Farnesi non sarà trasmesso nel canonico orario delle 16:05 circa.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7 del 16 settembre

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì 16 settembre è previsto un cambio programmazione sulle reti Rai che interesserà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera, infatti, eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio non andrà in onda nella consueta fascia oraria delle 16:05, così come è accaduto per queste prime puntate della nuova stagione.

Il palinsesto di Rai 1, infatti, subirà delle modifiche dovute alla messa in onda dello speciale "Tutti a scuola" che andrà in onda proprio questo venerdì pomeriggio dalle 16:35 in poi in diretta su Rai 1, condotto da Flavio Insinna.

Ecco a che ora va in onda la puntata de Il Paradiso 7 del 16 settembre

Di conseguenza, per lasciare spazio a questo evento che prevede la partecipazione del Presidente della Repubblica, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche.

Alle 14:05 è confermato l'appuntamento con il talk show di successo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio, però, il programma chiuderà in anticipo così da poter lasciare spazio per la messa in onda della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta.

La soap opera, infatti, andrà in onda alle 15:35 circa su Rai 1 in anticipo di circa trenta minuti rispetto a quello che è l'orario tradizionale di messa in onda.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 del 16 settembre

Cosa succederà in questa nuova puntata de Il Paradiso 7? Le anticipazioni di venerdì 16 settembre 2022 rivelano che Marco e Stefania continueranno ad essere alle prese con i preparativi della loro festa di fidanzamento ufficiale che si svolgerà al Circolo.

Stefania, però, non riuscirà ad essere serena al 100% dato che continuerà a sperare con tutta se stessa di poter avere al suo fianco anche mamma Gloria.

La donna si trova in carcere e, l'unico modo possibile per riuscire a farla essere presente alla festa, sarebbe quello di avere un permesso dal direttore del carcere. Gloria riuscirà ad ottenerlo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la fortunata soap di Rai 1.