Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con i nuovi episodi della soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso dell'episodio del 16 settembre, non possono di certo mancare i numerosi colpi di scena che contraddistinguono la serie tv. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati sul personaggio di Adelaide. La Contessa, ultimamente, è talmente avvelenata che non vuole sentire ragioni. Preferisce creare scompiglio in tutto il magazzino pur di vendicarsi del Commendatore Umberto e di Flora, a discapito di tutti gli altri.

Anche suo nipote Marco non riesce a tenerla a bada.

La situazione al Paradiso delle Signore è critica

Durante il prosismo episodio de il Paradiso delle Signore, la situazione all'interno del magazzino milanese non è delle migliori. Da quando Flora ha dato ufficialmente le sue dimissioni, lasciando tutti di stucco, il Commendatore ha iniziato a pensare ad un piano infallibile per mettere in un angolo Adelaide. Questa volta pensa di aver trovato il modo giusto per poterla neutralizzare, una volta per tutte.

Umberto, essendo a conoscenza del segreto della Contessa, la ricatta: se non riammette a lavorare Flora al Paradiso, rivelerà la verità a suo nipote Marco. Gli dirà che è a causa sua se Gloria non ha ottenuto il permesso speciale per presenziare alla festa di fidanzamento di sua figlia Stefania, che si terrà al Circolo.

Sconvolta per essere stata messa con le spalle al muro dal Commendatore, Adelaide si sfoga con Matilde, la moglie di Tancredi, fratello del giovane giornalista.

Gemma torna al Paradiso profondamente cambiata

Nel frattempo, dopo la sua esperienza in convento, Gemma è cambiata profondamente. Nessuno sa ancora dell'incredibile gesto che ha compiuto di recente: grazie all'aiuto di Don Saverio, è riuscita a trovare una famiglia adottiva per uno dei bambini presenti nel convento.

Tuttavia, nonostante abbia compiuto una bellissima azione, della quale potersi vantare, la giovane Zanatta preferisce che resti un segreto.

Infine, il grande giorno si avvicina e, in preda all'agitazione, Stefania non riesce a far altro che pensare a sua madre. Pertanto, Vittorio e Roberto si danno da fare per cercare di aiutarla.

In un giorno così importante, dovrebbe essere felice e, dopo tutto ciò che ha passato, la giovane Colombo merita di poter veder realizzato il suo desiderio. Fortunatamente, grazie al loro aiuto, i tentativi di Adelaide di ostacolarla, in tutto e per tutto, falliscono. Così, finalmente, riesce a riabbracciare Gloria.