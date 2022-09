Gemma potrebbe tornare a essere "spietata" nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, trasmesse durante la stagione 2022/2023 su Rai 1.

In questi giorni è ripreso ufficialmente l'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio Rai e tra i ritorni in scena spicca quello della giovane Gemma.

Dopo un'estate trascorsa in convento, la figlia di Veronica tornerà a mettere piede in città e apparirà completamente diversa. Eppure quella di Gemma potrebbe essere solo una "tattica" per colpire ancora Stefania e Marco.

Il ritorno di Gemma spiazza tutti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno rivelano che Gemma, dopo essere rientrata in città, apparirà completamente differente rispetto alla ragazza che era prima, quando metteva a punto le sue spietate vendette nei confronti dei "nemici".

Stefania, Marco e Gloria si sono ritrovati "vittime" della perfidia di Gemma e ad avere la peggio è stata l'ex compagna di Ezio Colombo, finita in carcere per salvaguardare la felicità di sua figlia.

Ebbene, dopo che sua mamma l'ha spedita in un convento per permetterle di redimersi, Gemma farà il suo arrivo a Milano e riuscirà a colpire tutti per il suo cambiamento.

La 'nuova' Gemma potrebbe vendicarsi ancora di Marco e Stefania ne Il Paradiso 7

La ragazza deciderà di scusarsi con Stefania e riprenderà il suo impiego all'interno del Paradiso delle signore, provando a riconquistare la fiducia di amici e conoscenti.

Eppure, dietro quel cambiamento repentino di Gemma potrebbe celarsi l'ennesimo piano vendicativo della ragazza.

In queste prime puntate della settima stagione a colpire sono stati gli sguardi della figlia di Veronica: sebbene si continui a ribadire che sia cambiata e che ormai abbia imparato la lezione, i suoi occhi sembrano tradirla.

Ecco perché, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse nel corso dell'anno in tv, Gemma potrebbe ritrovarsi a mettere a punto l'ennesimo piano vendicativo nei confronti di Stefania e Marco.

Gemma potrebbe far del male a Stefania e Marco ne Il Paradiso 7

Non si esclude, quindi, che i due giovani innamorati possano finire di nuovo nel mirino della figlia di Veronica ed Ezio, soprattutto dopo che decideranno di uscire allo scoperto con la festa di fidanzamento e non si esclude che possano pensare anche al matrimonio.

Insomma, Gemma potrebbe non aver ancora digerito il fatto che Stefania le abbia "portato via" il suo amato Marco, dato che i due avevano avuto una relazione durata un po' di tempo ma mai decollata fino in fondo.

Gemma si vendicherà e tornerà a far loro del male?