A quattro giorni dal debutto, il conduttore del GF Vip ha rilasciato interessanti dichiarazioni sui personaggi che lui e gli autori hanno scelto per animare la settima edizione. A chi accusa gli addetti ai lavori di aver selezionato pochi famosi, Alfonso Signorini risponde che il suo obiettivo è quello di far appassionare il pubblico alle storie dei concorrenti, ai caratteri che vengono fuori settimana dopo settimana, tant'è che a vincere sono spesso gli outsider e non le star con nomi ad effetto.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Il cast della settima edizione del GF Vip sarà ufficializzato solamente nel corso delle prime due puntate in diretta, però in queste ore sul web sta circolando l'elenco ufficioso dei 23 futuri inquilini della casa.

Il giornalista Davide Maggio, infatti sembra aver bruciato sul tempo la produzione del reality-show che era riuscita mantenere segreta l'identità di quasi tutti i concorrenti della nuova stagione.

Dando un'occhiata alla lista che sta spopolando su siti e riviste il 15 settembre, in tanti hanno protestato per la scarsa presenza di vere celebrità al suo interno. Un parere che stanno condividendo molti fan e spettatori, è che gli autori avrebbero scelto pochi personaggi veramente famosi e che i vipponi sarebbero quasi tutti semi sconosciuti al pubblico televisivo.

La replica del conduttore del GF Vip

A rispondere a chi pensa che nel cast del GF Vip 7 ci siano poche "star", è stato Alfonso Signorini in un'intervista che ha rilasciato a pochi giorni dal debutto su Canale 5.

Il presentatore Mediaset, dunque, ha giustificato così le sue scelte nei confronti di personaggi che in pochi considerano vip: "Per la prima volta ho puntato meno sui nomi da cartellone, perché ho capito che non sono quelli che fanno il programma".

Il padrone di casa del format Mediaset, poi, ha ricordato a giornalisti e curiosi che a vincere le ultime edizioni sono stati ragazzi come Jessica Selassié e Tommaso Zorzi, entrambi poco conosciuti dal pubblico televisivo prima di iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà.

"A vincere sono gli outsider, quelli che creano dinamiche e che gli spettatori si divertono a seguire e a sostenere. Tutti questi nomi per me sono state delle scommesse", ha aggiunto il conduttore della trasmissione che tornerà in onda lunedì 19 settembre.

I 23 inquilini ufficiosi del GF Vip

"Meglio puntare sui caratteri e sulle storie, non sui nomi ad effetto.

Quelli ci saranno comunque, ma a fare il programma sono le personalità", ha chiosato Signorini nell'intervista che precede il suo ritorno alla guida del GF Vip.

Queste dichiarazioni dovrebbero essere precedenti allo spoiler che Davide Maggio ha fatto sul cast della settima edizione.

Il 15 settembre, infatti, il giornalista ha reso noto l'elenco di quelli che dovrebbero essere i 23 concorrenti del reality-show in partenza tra quattro giorni.

A varcare la soglia della porta rossa da qui a una settimana (il gruppo sarà presentato nella prima e nella seconda puntata), dunque, sarebbero personaggi molto diversi e soprattutto provenienti da diversi ambiti del mondo dello spettacolo.

Da Uomini e Donne, per esempio, sarebbero stati scelti gli ex tronisti Luca Salatino e Daniele Dal Moro; dal web troviamo il tiktoker George Ciupilan, le influencer Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà.

La casa, però, starebbe per accogliere anche tre sue vecchie conoscenze: la già confermata Pamela Prati, Carolina Marconi e il modenese Daniele (che è stato lanciato da un Grande Fratello di Barbara D'Urso e poi ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi).