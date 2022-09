Il Paradiso delle Signore è da poco tornato in onda su Rai 1 con la sua settima stagione. Durante le puntate della penultima, Gloria è stata arrestata e il rapporto tra Stefania e Gemma si è rotto. La figlia di Veronica infatti, per vendicarsi dell'amore scoccato tra Marco e Stefania, ha denunciato la mamma di quest'ultima. I nuovi appuntamenti, però, riserveranno ai telespettatori diverse sorprese. La figlia di Veronica, infatti, sarà una persona cambiata e deciderà di chiedere scusa a Stefania. Anche Marcello farà il suo ritorno dalla Svizzera, tornando come un uomo nuovo, ma sempre con dei forti sentimenti nei confronti di Ludovica.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 settembre: Vittorio vuole aiutare Stefania e Gloria

Gemma farà ritorno al Paradiso ma, come prevedibile, non verrà accolta nel migliore dei modi. Le Veneri, infatti, saranno molto fredde con lei. La figlia di Veronica però, che nel frattempo ha trascorso del tempo in convento, sarà disposta a chiedere perdono alla nuova fiamma dell'ex Marco. Al Paradiso verrà organizzata la presentazione del libro di Stefania grazie all'appoggio di Vittorio, che cercherà di aiutare le due donne.

Gemma non si sentirà accolta nel suo vecchio posto di lavoro e per tale ragione inizierà a cercare una nuova occupazione. Roberto organizzerà una votazione per decidere se sia giusto che Veronica resti o meno all'interno dell'atelier.

Nel frattempo Zanatta troverà un nuovo lavoro, ma qualcuno cercherà di convincerla a non andare via. Irene diventerà la nuova capo commessa e svilupperà una forte antipatia per Clara, la nuova arrivata.

Anticipazioni Il Paradiso al 23/9: Matilde approfondisce la conoscenza con Vittorio

Matilde, moglie di Tancredi, deciderà di rimanere a Milano per far compagnia di Adelaide.

La donna, inoltre, approfitterà per approfondire la conoscenza con Conti, anche che si gli darà buca a un appuntamento. Marco sa che Adelaide ha ostacolato l'uscita dal carcere di Gloria, ma non saprà se dirlo o no a Stefania. Da un lato il ragazzo non vuole che la sua fidanzata ci resti male, ma allo stesso tempo non vorrebbe dirle una bugia.

Irene, la figlia di Anna, darà del bel da fare agli Amato. La bambina infatti sarà molto vivace. Matilde sarà confusa riguardo al comportamento del marito Tancredi. La donna mediterà se sia il caso di lasciarlo o meno. Ovviamente l'attrazione sempre più forte tra lei e Vittorio avrà un peso molto importante nella presa di tale decisione. Irene riceverà una telefonata totalmente inaspettata, che la lascerà senza parole. La donna, però, dovrà anche pensare alla madre, che ben presto dovrà sottoporsi a un'operazione.