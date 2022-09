Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione. In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 16:05, continua a regalare numerosi e avvincenti colpi di scena ai suoi telespettatori più affezionati. In particolare, nella puntata del 21 settembre, i riflettori continueranno ad essere puntati su uno dei personaggi principali più enigmatici: Gemma Zanatta. Quest'ultima, di recente è tornata dopo un lungo periodo trascorso in convento. La madre ha cercato di tenerla il più lontana possibile da Milano e da tutto ciò che le ricordava la sua storia passata con Marco.

Tuttavia, a sua insaputa, ha fatto ritorno ed è stata riaccolta in casa da Ezio, contro il volere di Veronica. Adesso è intenzionata a riprendere in mano le redini della sua vita, a poco a poco. In particolare, ottenendo il perdono della sua sorellastra Stefania. Inoltre, è in cerca di un lavoro e Roberto chiede il consenso all'intero staff del Paradiso per farla riassumere nell'atelier meneghino.

Gemma di nuovo al Paradiso delle Signore

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, Roberto riesce a far riassumere Gemma al magazzino grazie a una votazione unanime dell'intero staff. Tuttavia, poco prima di riprendere le vesti da Venere, la giovane Zanatta gli comunica di aver trovato un altro impiego e di non voler far ritorno all'atelier.

Purtroppo, però, le bugie hanno le gambe corte. Difatti, poco dopo, Ezio viene a scoprire che, in realtà, ha soltanto mentito. Così, dopo averle fatto un lungo discorso, riesce a convincerla, facendole cambiare idea.

Nel frattempo, Vittorio, che è rimasto profondamente colpito da Matilde, le dà un appuntamento in modo tale da potersi conoscere meglio.

Tuttavia, la cognata di Marco non si presenta all'incontro, lasciando Conti da solo.

La Contessa Adelaide colpisce ancora

Intanto, Umberto crede di aver trovato la chiave giusta per tenere a bada l'ira furibonda della Contessa e per ristabilire l'ordine all'interno del Paradiso. Purtroppo, però, deve fare i conti con la realtà: è una donna molto astuta e sa stare un passo avanti a lui.

Infatti, il Commendatore viene a scoprire che Adelaide ha confessato tutta la verità a Marco. Seppur il nipote non abbia preso bene la notizia che sua zia lo ha ingannato, facendogli credere di volerlo aiutare nel far avere un permesso speciale a Gloria, la donna riesce comunque nel suo intento. Umberto, infatti, viene a scoprire che la Contessa ha vuotato il sacco soltanto per liberarsi dal suo ricatto.

Infine, la famiglia Amato è molto impegnata in questo periodo per prendersi cura della piccola Irene, la figlia di Anna, la quale, da quando ha fatto ritorno a Milano, richiede tante attenzioni.