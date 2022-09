Grande Fratello Vip 7 torna in onda il 22 settembre con la seconda puntata di questa nuova edizione. Le anticipazioni del reality show rivelano che, dopo l'ingresso dei primi concorrenti ufficiali di quest'anno, nel corso del prossimo appuntamento ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo folto gruppo di vipponi pronto a mettersi in gioco.

Tra i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso della diretta del 22 settembre, spicca il nome di Giovanni Ciacci.

Anticipazioni seconda puntata Grande Fratello Vip 7: cosa succede il 22 settembre

Nel dettaglio, anche quest'anno la programmazione del Grande Fratello Vip 7 prevede un doppio appuntamento in prime time.

La seconda puntata settimanale sarà trasmessa di giovedì e, questo 22 settembre, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento in diretta televisiva su Canale 5, durante il quale entreranno in gioco nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco.

Ma chi sono i vipponi che varcheranno la soglia della porta rossa nel corso della diretta di giovedì? Tra questi spicca il nome di Giovanni Ciacci, il costumista delle celebrità che questa estate ha rivelato di essere sieropositivo e di voler portare la sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà.

Giovanni Ciacci, inoltre, ha anche un conto in sospeso con Pamela Prati, anche lei nuova concorrente di questa settima edizione: tra i due si prevedono scintille nel corso delle prossime settimane.

Il ritorno di Carolina Marconi: anticipazioni Grande Fratello Vip 7 del 22 settembre

E poi ancora, tra i nuovi concorrenti che entreranno in scena giovedì 22 settembre, c'è la bellissima Carolina Marconi, in passato già in gara in una edizione "nip" del reality show, dove riuscì ad arrivare fino alle battute finali.

Carolina torna in televisione e si rimette in gioco dopo aver superato un periodo non facile dal punto di vista personale, dove si è ritrovata a fare i conti e a combattere contro un brutto male.

Le anticipazioni di questa seconda puntata del GF Vip 7, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso della cantante Wilma Goich.

Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip del 22 settembre

Tra i nuovi concorrenti, inoltre, spicca anche il nome di un ex tronista di Uomini e donne che qualche anno fa ha partecipato ad una edizione nip condotta da Barbara d'Urso.

Si tratta di Daniele Del Moro, pronto a varcare di nuovo la soglia della porta rossa. Spazio anche all'ingresso di Marco Bellavia e a quello della celebre attrice e comica, Gegia.

Tra i nuovi ingressi previsto anche quello di Edoardo Donnamaria, noto per la sua partecipazione come assistente in studio a Forum.