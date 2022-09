Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 al 16 settembre si preannunciano scoppiettanti e ricche di sorprese. Spazio in primis alle vicende di Marco e Stefania, i quali dopo essere usciti allo scoperto con il loro amore, decideranno di organizzare la fatidica festa di fidanzamento ufficiale.

Occhi puntati anche sull'arrivo del "ciclone Adelaide" all'interno del grande magazzino: la sua presenza non passerà inosservata e porterà al licenziamento di ben due protagoniste del negozio, tra cui la stilista Flora Ravasi.

La festa di Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 12 al 16 settembre 2022 rivelano che per Marco e Stefania arriverà il momento della tanto attesa festa di fidanzamento.

L'evento verrà organizzato al Circolo e Stefania vorrebbe tanto che potesse esserci anche sua mamma Gloria, costretta a scontare la sua pena in carcere.

Per tale motivo, Marco chiederà un favore a sua zia Adelaide: far sì che possa parlare con il direttore del carcere e in tal modo intercedere affinché Gloria, almeno per la sera della festa di fidanzamento, possa tornare in libertà e partecipare all'evento.

Marco ingannato da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 12-16 settembre

Marco, però, non sa che sarà proprio sua zia ad ingannarlo, dato che lo tradirà chiedendo al direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria per quella serata.

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Adelaide si accanirà nei confronti di Flora Ravasi: vorrà farla fuori dal negozio a tutti i costi e, alla fine, sarà la stessa stilista a fare un passo indietro annunciando le sue dimissioni.

La stessa sorte toccherà anche ad Agnese: stufa di subire pressioni da parte della contessa, annuncerà di voler rinunciare al suo posto di lavoro per salvaguardare la sua dignità di donna.

Ben presto, però, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata per Adelaide. La donna verrà messa alle strette da Umberto, il quale non esiterà a ricattarla.

Umberto ricatta Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 7 al 16 settembre

Il commendatore Guarnieri scoprirà che è stata Adelaide a chiedere al direttore del carcere di non far uscire Gloria, motivo per il quale la minaccerà di raccontare tutto a Marco nel caso in cui non avesse riaccolto Flora al grande magazzino.

Anche Agnese verrà nuovamente accolta al Paradiso, grazie all'intervento di Roberto e Vittorio Conti, i quali riusciranno a sedare il clima infuocato scatenato dalla contessa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 al 16 settembre rivelano che, alla fine, Gloria riuscirà ad ottenere quel permesso grazie a Vittorio e potrà partecipare alla festa di fidanzamento di Marco e sua figlia Stefania.