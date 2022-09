Riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 e, le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022, rivelano che Adelaide tornerà subito al centro dell'attenzione dopo essere diventata la nuova co-proprietaria del grande magazzino.

La contessa, infatti, cercherà in tutti i modi di far fuori Flora Ravasi dal suo incarico come stilista e nel frattempo si assisterà anche alla durissima decisione di Agnese, che spiazzerà un po' tutti.

Occhi puntati anche sull'arrivo della new entry di questa settima stagione: trattasi di Matilde Frigerio, la moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Agnese si dimette per colpa di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 16 settembre 2022, rivelano che la presenza di Adelaide come nuova co-proprietaria del grande magazzino causerà fin dal primo momento grandi problemi.

La contessa si scontrerà con Agnese che, stufa di subire le pressioni da parte di Adelaide, deciderà di dimettersi e quindi di licenziarsi dal suo incarico all'interno del negozio.

Un vero e proprio choc per tutti i dipendenti del Paradiso i quali resteranno profondamente colpiti da questa decisione.

Intanto, Marco ed Umberto proveranno in tutti i modi a far ragionare Adelaide, cercando di convincerla a ripristinare un clima di serenità all'interno del negozio.

Gemma viene punita: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 settembre

Occhi puntati anche su Gemma: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 al 16 settembre rivelano che la ragazza ha trascorso tutta l'estate in convento, punita da sua mamma per quello che aveva fatto ai danni di Marco, Stefania e Gloria.

In queste nuove puntate della soap opera, però, Gemma farà una telefonata a sua mamma chiedendole di poter tornare di nuovo a Milano.

La reazione di Veronica non sarà delle migliori: non vorrebbe che sua figlia tornasse già in città ma non sa che Gemma è già rientrata a Milano, all'insaputa di tutti e incurante della decisione di sua mamma.

Spazio anche al rientro in città di Maria che, dopo un lungo soggiorno a Roma, ricompare in città in una veste del tutto inedita e con un look da vera "signora".

Arriva Matilde Frigerio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 settembre

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che Adelaide porterà avanti anche la sua battaglia per far fuori Flora Ravasi dal negozio. Il suo piano, però, non avrà vita facile, dato che ben presto dovrà scontrarsi con il parere negativo di Vittorio Conti.

Nei nuovi episodi della soap opera arriverà anche la prima new entry della stagione: trattasi di Matilde Frigerio, moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, la quale arriverà a Milano per trascorrere del tempo in compagnia di suo cognato Marco, al quale è profondamente legata.