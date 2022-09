Il Paradiso delle signore 7 riparte nella settimana 12-16 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Stefania e Marco arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Occhi puntati anche sull'arrivo in città di Matilde Frigerio e su quello della contessa Adelaide all'interno del grande magazzino, la quale rischierà di far scoppiare una vera e propria guerra tra i vari dipendenti.

Il nuovo orario de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore rivelano che dal 12 settembre in poi, la soap opera cambierà orario di inizio su Rai 1.

I nuovi episodi della soap, infatti, andranno in onda a partire dalle 16:05 circa in prima visione assoluta e non più alle 15:55. Uno slittamento di dieci minuti per la soap che, in questo modo, eviterà completamente lo scontro diretto con Uomini e donne di Maria De Filippi.

Ma cosa succederà in queste prime nuove puntate della settima stagione? I riflettori saranno puntati sulle vicende di Marco e Stefania che, come da prassi nell'Italia degli '60, si appresteranno a vivere la loro festa di fidanzamento ufficiale.

Stefania organizza la festa con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 settembre

Tuttavia, i preparativi non saranno affatto semplici da gestire, soprattutto perché bisognerà fare i conti con lo sconquasso causato da questo fidanzamento tra i due.

Come dovranno comportarsi con Gemma, sorellastra di Stefania ed ex fidanzata di Marco? La ragazza ha trascorso tutta l'estate in un convento, così da poter riflettere sul suo comportamento dopo aver cercato di fare del male a Stefania e anche a sua mamma Gloria.

E, a proposito di quest'ultima, dopo essere finita in carcere per non pesare sulla felicità della figlia, si ritroverà a dover scontare la sua pena.

Stefania, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi facilmente e desidera riabilitare al più presto la madre ritrovata, tanto da sperare che possa partecipare anche alla sua festa di fidanzamento con Marco. Gloria riuscirà a ottenere un permesso speciale per trascorrere questa serata con sua figlia?

Il ritorno di Maria, Adelaide spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro stabile di Maria. La ragazza tornerà dopo un lungo soggiorno a Roma e verrà accolta con grande entusiasmo da Vittorio Conti, il quale ha preparato dei progetti per lei.

Adelaide, invece, entrerà a far parte della grande squadra del Paradiso e si rivelerà subito una presenza fin troppo ingombrante.

La contessa sarà una padrona durissima e fin troppo severa, al punto da inquinare il clima di cordialità e serenità che si respirava all'interno del grande magazzino.

La prima a perdere la pazienza e il pieno controllo della situazione sarà Agnese, che si ritroverà subito in guerra con la nuova proprietaria.

Flora nel mirino di Adelaide, arriva Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Tuttavia, Flora si renderà conto subito di essere lei il vero problema al negozio: per tale motivo la stilista deciderà di rassegnare le sue dimissioni, con grande gioia di Adelaide che crederà di aver realizzato il suo obiettivo. Tuttavia Umberto riuscirà a bloccarla.

Spazio anche all'arrivo di una nuova protagonista che prenderà parte a questa settima stagione della soap opera. Trattasi di Matilde Frigerio, moglie di Tancredi, la quale arriverà a Milano per cambiare aria e per far visita a suo cognato Marco.