Nel palinsesto Rai è in arrivo una novità, perché a partire da lunedì 5 settembre le vicende della telenovela Sei sorelle verranno sostituite in anticipo dalla soap opera Il Paradiso delle signore, che però farà compagnia al pubblico con le repliche della sesta stagione. Le anticipazioni degli episodi in replica in onda dal 5 al 9 settembre 2022 raccontano che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), dopo essere stata lasciata da Marcello Barbieri (Pietro Masotti), partirà con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Gloria Moreau (Lara Komar) invece si renderà protagonista di un doloroso sacrificio nei confronti della figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose), consegnandosi alle forze dell’ordine di sua spontanea volontà.

Repliche Il Paradiso delle signore 6 al 9/09: Stefania lascia Marco a causa del ricatto di Gemma

Nel corso delle repliche degli ultimi cinque episodi della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai 1 da lunedì 5 a venerdì 9 settembre dalle 15:55 circa, Gemma (Gaia Bavaro) affronterà Stefania per dirle di sapere della sua relazione sentimentale con Marco (Moisè Curia). La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), successivamente, minaccerà la ragaza mettendola di fronte a un ultimatum: scegliere se salvare il rapporto con il giovane di Sant’Erasmo oppure evitare la prigione a sua madre. La giovane Colombo non perderà tempo per sfogarsi con Irene (Francesca Del Fa), facendole sapere di essere stata ricattata da Gemma.

Stefania manifesterà l’intenzione di rinunciare ad avere al suo fianco Marco per il bene della madre Gloria (Lara Komar). Il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) farà una proposta di fidanzamento alla giovane Colombo, ricevendo un netto rifiuto. Gloria invece si costituirà alla polizia, quando capirà che sua figlia ha lasciato Marco per proteggerla.

Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) si occuperanno della figlia di Anna (Giulia Vecchio), che si affezionerà sempre più alla nonna acquisita. La piccola Irene spiazzerà gli Amato e la madre rendendoli felicissimi nell’istante in cui cambierà idea, dato che accetterà di vivere nel capoluogo lombardo. Finalmente Salvo e Anna convoleranno a nozze e per questo giorno importante il Circolo rimarrà chiuso: durante il lieto evento Marco e Stefania torneranno insieme.

Beatrice e Dante si riavvicinano, Marcello non riesce a riconquistare Ludovica

Intanto Beatrice (Caterina Bertone), dopo essere stata dimessa dall’ospedale, prometterà al cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) di alloggiare da lui per un po’ di tempo. La contabile del lussuoso negozio di Milano purtroppo farà parecchia fatica ad allontanarsi da Dante (Luca Bastianello), che nel contempo dirà alla cugina Fiorenza (Greta Oldoni) di aver rinunciato a far proprio il marchio del grande magazzino. In seguito non tarderanno ad arrivare le scuse per il suo atteggiamento, da parte di Romagnoli, all’intero staff del Circolo. La sofferenza di Beatrice per essersi distaccata da Dante non passerà di certo inosservata a Vittorio: per merito dell’intervento di quest’ultimo, ci sarà un riavvicinamento tra Romagnoli e la contabile del Paradiso.

A questo punto Dante farà riavere ad Agnese le sue quote del Circolo.

Flora (Lucrezia Massari) si prenderà finalmente la sua rivincita personale con la contessa Adelaide, quando annuncerà di aver trovato un lavoro in America. A interrompere la fanciulla quando sarà in procinto di partire ci penserà Umberto (Roberto Farnesi), dopo aver chiuso con Adelaide. Il commendatore, per amore di Flora, sarà disposto a non vivere più a Villa Guarnieri.

Ludovica apprenderà che Marcello ha dato le dimissioni al Circolo. In seguito Barbieri metterà fine alla storia d’amore con la giovane Brancia di Montalto e Ferdinando coglierà l’occasione al volo per proporre a Ludovica un viaggio in Grecia. Per Marcello sarà troppo tardi quando vorrà riconquistare la sua ex, poiché la stessa si troverà in viaggio con Torrebruna.