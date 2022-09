Nelle vicende della serie televisiva Il Paradiso delle signore 7, targata Aurora Tv, non mancheranno di certo intrecci, nuovi personaggi e grandi ritorni. Le anticipazioni riguardanti l’episodio in onda su Rai 1 il 14 settembre 2022, a partire dalle 16, raccontano che ci sarà il primo colpo di scena che vedrà come protagonista Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). La ragazza, dopo aver chiesto alla madre Veronica (Valentina Bartolo) di riaccoglierla a casa per telefono, non si troverà ancora in convento, in quanto si nasconderà a Milano all’oscuro dei suoi familiari.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 14 settembre: Ezio riporta a casa Gemma

Nel corso della terza puntata dello sceneggiato di Rai 1, giunto alla sua settima stagione e che verrà trasmessa sul piccolo schermo mercoledì 14 settembre, Gemma, attraverso una conversazione telefonica con la madre Veronica, manifesterà l’intenzione di tornare a casa dopo il periodo trascorso in convento. Quest’ultima sarà convinta che la figlia debba ancora scontare la sua punizione. In realtà la giovane si troverà nel capoluogo lombardo all’insaputa di chiunque.

A incontrare casualmente Gemma sarà il creativo Roberto (Filippo Scarafia), che non perderà tempo per avvisare Ezio (Massimo Poggio). Quest’ultimo si convincerà a riportare a casa la fanciulla.

Il ritorno di Maria, Flora decide di dare le dimissioni al circolo

Intanto i telespettatori assisteranno al ritorno di Maria (Chiara Puglisi), che farà fare dei salti di gioia a tutti i dipendenti del grande magazzino milanese soprattutto al direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), che avrà dei progetti per la giovane ricamatrice.

Per quanto riguarda invece Agnese (Antonella Attili), dagli spoiler si evince che, dopo essere stata rassicurata da Conti, tornerà a lavorare all’atelier. La sarta avrà l’ennesimo acceso confronto con la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), che non mollerà affatto la presa. Successivamente Flora (Lucrezia Massari) arriverà a prendere una drastica decisione: quando si renderà conto che c’è parecchia tensione al negozio, penserà che si a causa a causa della sua presenza e per la relazione sentimentale intrapresa con il commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

La stilista non ci penserà due volte a dare le sue dimissioni. A questo punto per sapere se le dimissioni della figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) andranno in porto, non resta che attendere le prossime puntate.