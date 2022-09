La trama della nuova puntata di Terra Amara, prevista per venerdì 9 settembre in prima visione su Canale 5, rivela che Yilmaz Akkaya si risveglierà dal coma per la gioia di Ali Fekeli. Hunkar Yaman e sua nipote Sermin, invece, si ricatteranno a vicenda.

Terra Amara, anticipazioni 2 settembre: Yilmaz si risveglia dal coma

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 9 settembre dalle ore 16:30 in prima visione sui teleschermi di Canale 5, annunciano gradite sorprese. Nel dettaglio il dottor Sabahattin permetterà a Zuleyha di far visita Yilmaz in ospedale dopo aver addormentato Hunkar grazie a un potente sonnifero.

Il protagonista sarà in coma a causa di un drammatico incidente automobilistico, ma fortunatamente si risveglierà. Fekeli si commuoverà quando vedrà il suo figlioccio riaprire gli occhi, dopo aver temuto per la sua sorte. Una volta dimesso dalla struttura ospedaliera, Yilmaz si candiderà a presidente della camera di commercio di Cukurova.

Zuleyha divisa tra Yilmaz e Demir

Nella nuova puntata di Terra Amara, in onda il 9 settembre in prima visione tv, Zuleyha sarà combattuta tra l'amore che sente per Yilmaz e la paura di ripercussioni da parte di Demir. Ed ecco che la protagonista sceglierà di salvaguardare la serenità del figlioletto Adnan, tanto da decidere di rimanere al fianco di suo marito.

Purtroppo Hunkar non crederà alla buonafede della nuora, temendo che possa tradire prima o poi suo figlio.

Hunkar e sua nipote si ricattano a vicenda

Veli, intanto, verrà smascherato da Sermin, dopo aver scoperto che si tratta di un abile truffatore. Dal canto suo il fratellastro di Zuleyha la minaccerà di raccontare a tutti quanti la vera natura del rapporto tra la sorellastra e Yilmaz.

Appresa la verità, la moglie di Sabahattin deciderà di ricattare Hunkar, la quale farà la stessa cosa. La matrona, infatti, avrà tra le mani la foto di sua nipote tra le braccia di Veli.

Demir e Cengaver, invece, faranno salti di gioia per l'acquisto di una nuova proprietà terriera. Tuttavia, i due migliori amici avranno paura della concorrenza di Yilmaz.

Fekeli, nel frattempo, temerà che il grave incidente accaduto a Yilmaz sia opera del figlio di Hunkar. Nonostante questo, l'anziano uomo chiederà scusa alla matrona per l'incursione alla sua tenuta.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che la Serie TV va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 su Canale 5.