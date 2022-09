Finalmente iniziano le nuove puntate inedite de Il Paradiso delle Signore 7. Il primo episodio che inaugura la settima stagione va in onda lunedì 12 settembre su Rai 1 alle 16:00 e può essere vista sia on demand che in replica su RaiPlay. Le anticipazioni riprendono le storie rimaste in sospeso e raccontano che cosa è accaduto ai protagonisti durante i mesi estivi.

A tenere alta l'attenzione è l'assenza di Gloria, che è stata arrestata dopo la sua deposizione, e di Gemma, mandata in convento da Veronica per ciò che ha combinato alle spalle della povera Moreau e Stefania.

Il destino, invece, ha in serbo qualcosa di speciale per Vittorio, rimasto bloccato in aeroporto.

Di seguito, le anticipazioni della prima, imperdibile, puntata della settima stagione.

Il Paradiso delle Signore puntata di lunedì 12 settembre 2022

Riaprono le porte del grande magazzino, dopo la pausa estiva. Vittorio ha deciso di ampliare l'organico con due nuove Veneri e così ecco che vengono presentate Elvira e Clara, due giovane ragazze dal temperamento molto diverso. Dopo la maternità, rientra al Paradiso anche Paola, con grande gioia delle sue colleghe.

Nel frattempo, si viene a sapere che Stefania ha scritto un libro che racconta la storia di sua madre, attività che l'ha impegnata durante tutta l'estate, che ha trascorso in compagnia del fidanzato Marco.

Ma che fine hanno fatto Gloria e Gemma? La bella Moreau si trova in prigione, mentre Gemma è ancora in convento, punizione pensata da Veronica ed Ezio per ciò che ha combinato.

Adelaide porta allo stremo delle forze Agnese

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 settembre raccontano poi che Adelaide sarà al fianco di Vittorio nella gestione del grande magazzino, dopo che ha ottenuto con l'inganno le quote appartenenti a Umberto da Dante.

In realtà, poco le importa del Paradiso, ciò che vuole è distruggere Flora.

La contessa non si risparmia e, nonostante il dissenso di Vittorio, comincia a dettare legge e imporsi. Adelaide, in particolare, se la prende con la povera Agnese, che maltratta e umilia. Dopo l'ennesima angheria, la signora Amato prende una decisione drastica.

Vittorio bloccato in aeroporto, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Agnese è stanca di subire le cattiverie di Adelaide, che non perde tempo per umiliarla e farla sentire inferiore, ridicolizzandola davanti ai colleghi. Ma sappiamo che la signora Amato è forte e orgogliosa, tanto da decidere di dare le dimissioni.

Infine, negli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 12 al 16 settembre 2022 su Rai 1, Vittorio resta bloccato in aeroporto in quel di New York. Qui fa la conoscenza di una new entry della soap, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo: Conti ne è subito affascinato.