Il Paradiso delle signore 7 continua con nuove puntate su Rai 1 e secondo le anticipazioni di mercoledì 5 ottobre al centro delle scene ci sarà l'organizzazione della sorpresa a Veronica (Valentina Bartolo) da parte di Ezio (Massimo Poggio) che chiederà l'aiuto di Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro). Elvira (Clara Danese), invece, sarà titubante sull'accettare o meno di ballare con Salvatore (Emanuel Caserio), ma il ragazzo riuscirà a rassicurarla con la sua dolcezza e insieme vinceranno la gara. I riflettori saranno puntati anche sull'intervista della Rai alla signorina Colombo che però deluderà le aspettative di Marco (Moisé Curia), mentre Clara (Elvira Cammarone) riceverà la sua bicicletta rimessa a nuovo grazie ad Alfredo.

Ezio preparerà una sorpresa a Veronica per l'anniversario: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 5 ottobre raccontano che Ezio si impegnerà molto per organizzare una sorpresa a Veronica in occasione del loro anniversario. Per far sì che tutto proceda alla perfezione, però, l'uomo avrà bisogno della collaborazione di Stefania e Gemma che non si tireranno indietro. Presto, tutto sarà pronto per accogliere nel migliore dei modi Veronica al suo ritorno. Per la signorina Colombo, inoltre, arriverà un'occasione speciale con un'intervista per la Rai. La troupe arriverà al Paradiso delle signore e per Stefania questa sarà un'ottima possibilità per far conoscere al meglio la storia di sua madre e battersi per la sua libertà.

Il comportamento della scrittrice di fronte alle telecamere, tuttavia, deluderà Marco.

Salvatore trionferà alla gara di ballo: anticipazioni puntata di mercoledì 5 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 5 ottobre vedrà protagonista anche Elvira. Dopo la proposta di Irene, la ragazza sarà molto indecisa e temerà che ballare con Salvatore possa esporla alle critiche sul suo fisico.

A convincerla sarà il giovane Amato che grazie alla sua dolcezza riuscirà a far cambiare idea alla ragazza e insieme a lei parteciperà alla gara di twist. Elvira e Salvatore torneranno vittoriosi in Caffetteria e festeggeranno il loro successo.

Clara felice per la sua bicicletta rimessa a nuovo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata che sarà trasmessa mercoledì 5 ottobre rivelano che per Clara arriverà il momento di ricevere la sua bicicletta.

La ragazza sarà entusiasta quando vedrà la sua amata bicicletta rimessa a nuovo da Armando, ma il capo magazziniere le confiderà che a lavorare sul suo mezzo è stato Alfredo Perico e il merito dell'ottimo risultato è soltanto suo.